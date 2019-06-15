Preocupada, mãe de advogado desaparecido diz que ainda não há pistas

Família pede ajuda para encontrar advogado desaparecido em Vitória Crédito: Arquivo da família

desaparecimento do advogado Henrique Toscano Campo Dall'orto, de 35 anos. A mãe dele, Maria da Penha Toscano conta que todos seguem muito preocupados e também que chegaram a ir no apartamento do filho, em Jardim da Penha, em Vitória, onde mora sozinho, para buscar alguma nova pista sobre o que pode ter acontecido. Sem fazer contato com a família desde o início da tarde do último dia 4 deste mês, ainda não há novidades sobre o, de 35 anos. A mãe dele, Maria da Penha Toscano conta que todos seguem muito preocupados e também que chegaram a ir no apartamento do filho, em, em Vitória, onde mora sozinho, para buscar alguma nova pista sobre o que pode ter acontecido.

Muito emocionada, Maria diz que no apartamento do filho tudo está normal, nenhuma roupa foi levada por ele e a família continua buscando imagens de câmeras de segurança do condomínio para confirmar detalhes sobre a saída de Henrique, que teria desaparecido após entrar em um carro e deixar o local.

Estamos muito preocupados porque não temos nenhuma pista e isso está me deixando maluca. Tem muita gente ligando para falar que está preocupado, ele é muito querido aqui em Vitória e na nossa cidade, em Nova Venécia. Ele é uma pessoa que abraça todo mundo. Eu não sei mais o que faço, tudo dele está aqui (no apartamento) Maria da Penha Toscano, mãe de Henrique

O DESAPARECIMENTO

Após 10 dias sem notícias, nesta sexta-feira (14), a família de Henrique foi em busca de ajuda da polícia para encontrá-lo. Ele, que mora sozinho no bairro de Jardim da Penha, em Vitória, e não tem qualquer histórico de depressão ou uso de substâncias entorpecentes, teve o último contato com os pais por celular, no dia 4 de junho, por volta das 12 horas.

A irmã de Henrique, Livia Toscano, de 27 anos, também advogada, contou que o condomínio onde mora o rapaz exibiu imagens da câmera de segurança, em que ele aparece entrando em um carro e deixando o local. "Até o momento não sabemos se o carro era de um amigo ou se era de algum motorista de aplicativo. Mas estamos desesperados. Ele é saudável, muito inteligente, havia iniciado um mestrado", desabafou.