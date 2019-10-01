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Serra

Prefeitura "pede desculpas" por cratera que causou acidente na Serra

Duas mulheres que estavam no veículo ficaram feridas, entre elas uma idosa de 80 anos que está com dificuldade de andar após o acidente. Caso aconteceu em Colina de Laranjeiras, na Serra

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 13:25

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

01 out 2019 às 13:25
Cratera abre pela terceira vez em Colina de Laranjeiras, na Serra Crédito: Caique Verli
A Prefeitura da Serra divulgou uma nota em que "pede desculpas" pelo asfalto que cedeu e engoliu um carro na madrugada desta terça-feira (01) no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra.
Esta foi terceira vez em menos de um ano que uma cratera se abriu no mesmo local, na avenida Barão do Rio Branco, próximo a uma faculdade particular. O motorista do carro, um Pálio preto, estava levando uma tia de 80 anos e uma prima para o aeroporto de Vitória. As duas iriam viajar para Rondônia e perderam o voo.
Elas se feriram - a idosa, que estava indo visitar uma filha que não vê há cinco anos - teve inchaço lombar, está com dificuldade de se locomover e saiu da UPA de Carapina de cadeira de rodas. A outra vítima, que também é filha da idosa teve ferimentos na boca.
A reportagem de A Gazeta questionou à Prefeitura por que os reparos que foram feitos antes, nas outras vezes que o asfalto cedeu, não foram suficientes para garantir a estabilidade da via.
A Prefeitura, no entanto, em nota enviada à reportagem, não respondeu ao questionamento. Mas informou que uma equipe da Secretaria de Obras está no local fazendo reparos emergenciais. A administração municipal garantiu que vai buscar soluções definitivas para o problema.
As mulheres que estavam no carro foram medicadas na UPA e tiveram alta. A família diz que vai entrar na Justiça para pedir ressarcimento do prejuízo. Além das passagens perdidas e dos ferimentos, o carro ficou com a parte dianteira destruída.
Idosa ferida após carro cair em cratera na Serra Crédito: Caique Verli

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