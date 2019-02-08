Prefeitura emite alerta de deslizamento em áreas de risco em Vila Velha

o município apresentou alguns pontos de alagamento nos bairros de Itapuã, Divino Espírito Santo, Ibes, Santa Inês, Santa Mônica, Coqueiral de Itaparica, Glória, Jardim Marilandia, Garanhuns, Praia da Costa, Novo México, Alvorada e Cobilândia, além de alguns locais da Avenida Carlos Lindenberg. Mas, de acordo com a prefeitura, as águas já estão escoando normalmente.