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Chuva no ES

Prefeitura emite alerta de deslizamento em áreas de risco em Vila Velha

Além do alerta de deslizamento, as equipes da Defesa Civil estão monitorando o nível dos canais do município

Publicado em 

08 fev 2019 às 01:51

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 01:51

Final da Avenida Fortaleza, Itapoã, ficou alagada Crédito: Marcelo Moreira Dias Duarte | Internauta
A Prefeitura de Vila Velha emitiu na noite desta quinta-feira (7) um alerta de deslizamentos de terra e rocha em áreas de risco no município. Além do alerta de deslizamento, as equipes da Defesa Civil estão monitorando o nível dos canais do município.
O órgão, segundo a prefeitura, não registrou nenhum chamado de emergência, a não ser pedidos de orientação de como agir em situações de risco.
ALAGAMENTOS
Em consequência das chuvas da noite desta quinta-feira (7) o município apresentou alguns pontos de alagamento nos bairros de Itapuã, Divino Espírito Santo, Ibes, Santa Inês, Santa Mônica, Coqueiral de Itaparica, Glória, Jardim Marilandia, Garanhuns, Praia da Costa, Novo México, Alvorada e Cobilândia, além de alguns locais da Avenida Carlos Lindenberg. Mas, de acordo com a prefeitura, as águas já estão escoando normalmente.
O pluviômetro de Guaranhus registrou, até as 21h, pouco mais de 22 milímetros de chuvas.
Em caso de emergência o munícipe pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 e 99895-0100.

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