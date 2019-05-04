Prefeitura de Vila Velha interdita vias para eventos no fim de semana

Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha/Walter Closs

A Prefeitura de Vila Velha autorizou algumas interdições em vias da cidade neste sábado (04) e domingo (5) para alguns eventos. De acordo com a prefeitura as ruas serão sinalizadas e os condutores devem optar por vias alternativas.

Confira os eventos e os locais a serem interditados:

Arte na Quitanda

Sábado (4)

Horário: 13h até 18h

Vias interditadas: Rua Anésio Alvarenga, Praia da Costa.

Festividade do Padroeiro São Marcos - Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Sábado (4) e domingo (5)

Horário: 18h até 22h

Vias Interditadas: Rua Felisberto Pinto Vieira, esquina com a Rua Manoel da Costa, Cristóvão Colombo

Evento Social e Feira Vida e Saúde - Igreja Adventista do Sétimo Dia

Domingo (5)

Horário: 07h até 13h

Vias Interditadas: Rua Rodrigues Alves, no trecho entre as ruas Presidente Getúlio Vargas e Emídio Ferreira Sacramento, em Ataíde.

Ação Social da Igreja Metodista Wesleyana

Domingo (5)

Horário: 07h até 14h