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Trânsito

Prefeitura de Vila Velha interdita vias para eventos no fim de semana

De acordo com a prefeitura as ruas serão sinalizadas e os condutores devem optar por vias alternativas

Publicado em 

04 mai 2019 às 13:09

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 13:09

Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha/Walter Closs
A Prefeitura de Vila Velha autorizou algumas interdições em vias da cidade neste sábado (04) e domingo (5) para alguns eventos. De acordo com a prefeitura as ruas serão sinalizadas e os condutores devem optar por vias alternativas.
Confira os eventos e os locais a serem interditados:
Arte na Quitanda
Sábado (4)
Horário: 13h até 18h
Vias interditadas: Rua Anésio Alvarenga, Praia da Costa.
Festividade do Padroeiro São Marcos - Paróquia Nossa Senhora do Rosário
Sábado (4) e domingo (5)
Horário: 18h até 22h
Vias Interditadas: Rua Felisberto Pinto Vieira, esquina com a Rua Manoel da Costa, Cristóvão Colombo
Evento Social e Feira Vida e Saúde - Igreja Adventista do Sétimo Dia
Domingo (5)
Horário: 07h até 13h
Vias Interditadas: Rua Rodrigues Alves, no trecho entre as ruas Presidente Getúlio Vargas e Emídio Ferreira Sacramento, em Ataíde.
Ação Social da Igreja Metodista Wesleyana
Domingo (5)
Horário: 07h até 14h 
Vias Interditadas: Rua Santa Terezinha, no trecho entre as ruas Bariri e Marajoara, na Glória.

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