Prefeito emite nota para acalmar população de Colatina

Imagem com mapa, utilizada em nota de esclarecimento da Prefeitura de Colatina, sobre o rompimento da barragem em Brumadinho Crédito: Divulgação

Colatina divulgou uma nota afirmando que os rejeitos provocados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, não atingirão a cidade e, tampouco, o Rio Doce, que abastece e atravessa o município. Ou seja, garantiu que o abastecimento de água permanecerá normal. No final da tarde desta sexta-feira (25), a Prefeitura dedivulgou uma nota afirmando que os rejeitos provocados pelo rompimento da barragem daem, não atingirão a cidade e, tampouco, o Rio Doce, que abastece e atravessa o município. Ou seja, garantiu que o abastecimento de água permanecerá normal.

Emitido em conjunto com o Sanear, o Gabinete de Crise e a Defesa Civil Municipal, o comunicado veio a público com a finalidade de acalmar os colatinenses, que já se preocupavam com a possível necessidade de estocar água e demais itens. Durante a tarde, avisos que afirmavam erroneamente essa demanda circularam pelas redes sociais da região.

Espírito Santo, o comunicado contava também com um mapa, sinalizando onde fica o município de Brumadinho. A nota também esclarece que os rejeitos e a lama se limitam ao Rio Paraopeba, em território mineiro, e que este, por sua vez, deságua na Bacia do Rio São Francisco. Para ajudar na visualização da distância entre o local do desastre e o, o comunicado contava também com um mapa, sinalizando onde fica o município de Brumadinho.

Como observação final, a nota fez um comparativo entre este rompimento e o de Mariana (MG), que atingiu brutalmente a cidade. Em 2015, cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram gerados com o rompimento da barragem da Samarco; enquanto, a de Brumadinho, hoje, teria cerca de um milhão de metros cúbicos.