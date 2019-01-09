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Vila Velha

Prédio é esvaziado após princípio de incêndio em Itapoã

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local. Foi preciso utilizar mangueiras para conter a fumaça

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 17:39

Publicado em 

09 jan 2019 às 17:39
Incêndio em edifício no bairro Itapoã, Vila Velha Crédito: José Carlos Scheffer
Um prédio, localizado na rua Manaus, em Itapoã, Vila Velha, precisou ser esvaziado na tarde desta quarta-feira (9), por um princípio de incêndio devido a um curto-circuito no gerador elétrico, que fica na casa de força, no centro de distribuição de energia do prédio.
>Incêndio atinge farmácia em Cariacica
Os bombeiros estiveram no local e utilizaram de mangueiras para conter a fumaça. A cuidadora Léia Ferreira e duas crianças, de sete e três anos, estavam no segundo andar e precisaram de socorro para sair do prédio.
Prédio é esvaziado após princípio de incêndio em Itapoã
“Tinha muita fumaça no corredor, estava entrando pela porta. Eu corri para a varanda com as crianças. Aí os bombeiros vieram e tiraram a gente. E o medo de pegar fogo em tudo?”, disse Léia.
Ninguém ficou ferido.
>Incêndio assusta moradores de Itapoã, em VIla Velha
A assessoria do Corpo de Bombeiros deu detalhes da ação por meio de nota. "A equipe do Corpo de Bombeiros fez o uso de mangueiras de água para espalhar a fumaça. Um eletricista foi acionado pelo responsável do edifício para fazer a reparação elétrica e restabelecer a energia. A perícia não foi solicitada."
Com informações de José Carlos Scheffer

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