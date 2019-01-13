Praias ou cachoeiras? Um roteiro completo para curtir Guarapari

As mineiras Stefânia e Maria Augusta escolheram a praia da Bacutia para passar o verão Crédito: Vitor Jubini

Guarapari é destino certo para muitas pessoas no verão. A cidade é frequentada pelos turistas principalmente devido às praias, mas o que muitos não sabem é que no local há também belas cachoeiras. Numa pequena distância, é possível mergulhar tanto em água salgada quanto na doce e aproveitar tudo que o município tem a oferecer.

Na Cidade Saúde há mais de 50 praias: Bacutia, Peracanga, Castanheiras e do Morro são algumas das mais frequentadas e agradam a todos os gostos e estilos. A educadora física Stefânia Corrêa, 31, e a arquiteta Maria Augusta Franzini, 26, são de Muriaé, Minas Gerais, e escolheram a Praia da Bacutia para passar o verão.

“Há 10 anos nós frequentamos Guarapari, escolhemos a cidade pelas boas programações durante o dia e durante a noite. Gostamos de ficar na Bacutia porque é próxima do local que estamos, a água é tranquila e tem muita gente bonita no lugar”, comenta.

Neste verão diversas excursões chegaram ao município, entre elas a do expeditor Willian Silva Oliveira, de 27 anos, que é Franca, São Paulo. Eles passaram os dias na Praia do Morro e levaram caixinha de som, cerveja e comida. “As pessoas da cidade são acolhedoras, voltaria novamente”, aponta.

Mas as praias não são o único destino que os turistas podem explorar. Quem chega à cidade também pode ir às cachoeiras, localizadas na zona rural. Elas compõem algumas das mais belas paisagens da região. Com quedas de água que formam grandes piscinas naturais, são um convite para o mergulho.

E o melhor: em poucos quilômetros a pessoa consegue ir da praia à cachoeira. Da Praia do Morro, por exemplo, até a Cachoeira do Barbudo, na zona rural do distrito de Buenos Aires, a pessoa percorre uma distância de 15,5 quilômetros.

Para chegar lá a pessoa deve seguir pela BR 101, sendo que na estrada há uma placa indicando o sentido para Buenos Aires. Pela estrada de terra, deve-se percorrer oito quilômetros. Já no local, a pessoa precisa fazer uma trilha de 300 metros que beira toda a cachoeira. Mas há regras: não pode levar vidro e deve dar uma contribuição em dinheiro.

Um grupo de universitários de Vitória que já conhecia algumas praias de Guarapari optou em conhecer a cachoeira, passeio que foi aprovado por eles. “O Espírito Santo tem muitas belezas naturais a serem exploradas, a cachoeira é uma delas. A trilha é curtinha, bem feita e não tem como se perder, além disso o local é bem limpo”, disse a estudante Paula Ferolla, 20.

No entanto, um dos proprietários de outro ponto, a Cachoeiras Bar, Gilmarques Dias Oliveira, destaca que é preciso mais divulgação de tudo que há no interior do município. “O interior tem muito a oferecer. Pelo menos aqui há chalés, tirolesa, bar e área para camping”, disse.

Durante a alta temporada, a Prefeitura Municipal de Guarapari estima receber uma população flutuante de mais de um milhão de pessoas. Outras opções que garantem a diversão para os turistas são passeios de escuna, mergulho, barzinhos e casas noturnas.

PRAIAS

Praia do Morro

Com cerca de quatro quilômetros de extensão, é uma das maiores praias de Guarapari, além de ser também a mais procurada por turistas. Com calçadão, dispõe de 26 quiosques, nove banheiros, ciclovia e quadra de areia. Também tem um mirante, do Parque Natural Morro da Pescaria, com grande biodiversidade para contemplação. Praia para práticas de surfe, ciclismo, corrida, caminhada, pescaria, vela. É a mais eclética: buscada por famílias, jovens e idosos.

Santa Mônica

Oferece aos visitantes dois quiosques (a ocupação vai ser licitada), dois banheiros, quadra de areia, calçadão e ciclovia. Praia de águas calmas, boa para famílias e caminhadas.

Peracanga, Bacutia e Guaibura

Dispõem de 10 quiosques, calçadão e banheiros. É um conjunto de praias com grande oferta de restaurantes e barzinhos. O público jovem é o que mais frequenta essa região.

Areia Preta, Castanheiras e Namorados

As praias do Centro de Guarapari têm quiosques, banheiros e calçadão. Na areia preta, o diferencial são as propriedades medicinais da areia monazítica. A das Castanheiras é uma praia mais família, com pedras que formam piscinas naturais na água. É uma das mais conhecidas, sobretudo por causa das árvores que oferecem uma sombra natural aos banhistas e frequentadores. Ao lado dela, está a Praia dos Namorados, em uma pequena faixa de areia, com dois quiosques e dois banheiros para atender aos visitantes. Com águas tranquilas, agrada famílias.

Setibão

Área de preservação, é uma praia mais afastada e com muitas ondas. Muito procurada por surfistas e bodyboarders.

Praia do Riacho

Tem calçadão e ciclovia. Praia muito buscada por ciclistas, corredores e pescadores de vara.

Meaípe

Bom lugar para almoçar uma moqueca em um dos restaurantes de Meaípe – com direito à famosa cocada de sobremesa – e aproveitar a praia à tarde por lá, até o sol se pôr. Para quem quer fugir dos preços altos, é bom levar sua bolsa térmica. Também tem o famoso bolinho de aipim. A praia é mais procurada pelas famílias.

CACHOEIRAS

Cachoeira do Bravin ou Cabeça Quebrada

A cachoeira possui seis quedas d’água. Ela está localizada no distrito de São Félix. Para chegar, saindo de Guarapari no sentido Vitória, deve-se pegar a BR 101, entrar num portal ao lado do Posto Jaqueira. Até a cachoeira, são 18 quilômetros, sendo sete de estrada de chão. A entrada custa R$ 2 e, no local, há um restaurante. É proibido levar caixa de som e animais.

As amigas Paula e Priscila curtiram a cachoeira do Barbudo Crédito: Vitor Jubini

Cachoeira do Barbudo ou Cachoeira do Nasser

No local, há um espaço para o banho em águas rasas, como também para o mergulho. Para chegar, saindo de Guarapari sentido Vitória, a pessoa deve seguir pela BR 101 e entrar no distrito de Buenos Aires (há placa indicando). Pela estrada de chão, a pessoa vai percorrer oito quilômetros, já no local, é preciso fazer uma trilha de 300 metros que beira toda a cachoeira. O valor da contribuição fica por conta do turista. É proibido levar vidro.

Cachoeiras Bar

A pessoa pode praticar a tirolesa, tem toboágua, espaço para camping, chalé e também tem o funcionamento de um bar. Ela está localizada no distrito de Baia Nova. Saindo do Centro de Guarapari sentido Vitória, pessoa deve seguir pela BR 101 e entrar no bairro Jucu, próximo ao Posto de Combustível 13 de Maio. Do bairro até a cachoeira são 20 quilômetros. A contribuição é de R$ 5. Proibido entrar com bebida.

Cachoeira Morosini

Fica no distrito de Pau D’Óleo. A partir do trevo de Guarapari, siga pela BR 101, no sentido Rio de Janeiro, por cerca de 14 quilômetros e, em seguida, vire à direita. De lá, é só seguir por cerca de cinco minutos e chegar à propriedade. A entrada custa R$ 3. É permitida a entrada de carne para churrasco, no entanto, outras comidas, carvão e bebidas são proibidos, mas podem ser adquiridos no local.

Cachoeira de Pernambuco

O local possui área para camping, piscinas naturais e estacionamento. Ela está localizada no distrito de Rio Calçado. Deve-se pegar o mesmo caminho da cachoeira do Barbudo, mas continuar seguindo a estrada. Não é cobrada a entrada.

PASSEIO DE ESCUNA

Cais do Centro

Há dois roteiros: o que passa por nove locais e custa R$ 35 e outro que percorre 11 destinos e custa R$ 60. No último, os pontos são: Praia de Muquiçaba, Praia do Morro, Morro da Pescaria, Ilha da Raposa, Praia das Conchas, Praia da Cerca, Aldeia da Praia, Praia dos Adventistas, Três Praias, Praia de Santa Mônica e Praia de Setiba. Ambos os passeios saem do cais, no centro de Guarapari.

MERGULHO

Points

No verão, as águas de Guarapari tornam-se excelentes para a prática de mergulho com cilindro e snorkel. Na cidade, há algumas empresas que oferecem o serviço. Entre os principais points estão as Três Ilhas.

CASAS NOTURNAS

Shows

É em Guarapari que a noite acontece no verão. As boates bombam, e as maiores atrações de shows estão lá. Se não dá para passar o final de semana, que tal ir de van para curtir a noite? Há diversos barzinhos, restaurantes e programação durante o verão na Arena Premium, Luazul, Mansão 300°, Café de La Music, Thale Beach, Multiplace Mais, Siribeira Iate Clube e Let’s Guarapari.