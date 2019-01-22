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Susto em piscina

Porteiro que salvou criança será homenageado pelo Corpo de Bombeiros

"Para mim é uma satisfação grande ver o nosso trabalho sendo reconhecido por todos", celebrou Alex Sandro dos Santos

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 09:47

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

22 jan 2019 às 09:47
Porteiro salvou criança de afogamento Crédito: Carlos Alberto Silva
O porteiro Alex Sandro dos Santos, que retirou um menino da piscina de um condomínio na Serra, evitando que ele se afogasse (reveja o vídeo abaixo), será homenageado no Corpo de Bombeiros, em Vitória, na tarde desta terça-feira (22). Segundo o tenente-coronel Wagner Borges, a homenagem será realizada às 14 horas. 
O salvamento aconteceu por volta das 19h40 do último sábado (19). O coronel explicou que, com a homenagem, pretende chamar a atenção para o risco de afogamentos durante o período de férias e do verão. 
> Porteiro que salvou menino em piscina recebe Certificado de Ato Heroico 
Procurado pela reportagem do Gazeta Online na manhã desta terça (22), Alex Sandro acredita que vai servir de bom exemplo para as pessoas. "Para mim é uma satisfação grande ver o nosso trabalho sendo reconhecido por todos, principalmente por uma instituição como o Corpo de Bombeiros. Todos tiraram dessa situação um exemplo positivo", afirmou. 
O porteiro ainda não sabe como vai ser a homenagem, mas acredita que estará mais motivado a trabalhar a partir de agora. "Com certeza a motivação aumenta, até para trabalhar com mais eficácia", completou. 
O CASO 
O porteiro salvou a criança na noite do último sábado (19). As câmeras de segurança do local registraram o momento em que o menino pula a grade que separa a área do playground da área das piscinas, entra na piscina infantil e, depois de alguns minutos, entra na piscina funda. A criança fica submersa por quase vinte segundos, até que um porteiro, que fazia ronda na área comum do condomínio, vê a situação e a retira da água.
> "Só tenho que agradecer", diz porteiro homenageado por salvar criança
"Foi um milagre eu estar lá naquele exato momento, foi coisa de Deus", descreve o porteiro Alex Sandro dos Santos, que retirou o menino da piscina, evitando uma tragédia. Alex conta que trabalha no condomínio há dois anos e que nunca aconteceu uma situação como esta mas, mesmo assim, reforça o alerta aos pais ou responsáveis por crianças. O porteiro não viu o momento em que a criança caiu na piscina, mas viu quando ela debatia os braços e correu para resgatá-la. 
Porteiro salva criança de afogamento em piscina - ENTITY_quot_ENTITYMilagre eu estar láENTITY_quot_ENTITY
> Mais uma criança morre afogada em rio de Boa Esperança, Noroeste do ES
"Eu estava fazendo uma ronda na área de lazer quando me deparei com a cena: um princípio de afogamento. Foi um susto, eu retirei ele da piscina e, graças a Deus, não aconteceu nada grave. Apesar da adrenalina de passar por uma situação assim, eu consegui manter o controle. Levei até a mãe, orientei sobre a área de lazer, que sempre tem que ter um responsável perto e na hora ela ficou desesperada", conta Alex.
O síndico do condomínio, Flávio Santos, explicou que a criança não mora no local. A mãe estava visitando uma conhecida, que mora no condomínio, e estava na área do playground com o menino. Flávio conta que conversou com a moradora e ela explicou que a criança pediu água e ela teria ido até a casa buscar, e foi quando tudo aconteceu.
"A mãe (do menino) estava na casa da conhecida com outra criança. A moradora contou que o menino pediu água e ela foi buscar em casa. Nesse tempo, ele pulou a grade do playground, que tem um 1,10 metro de altura, e ninguém percebeu", destaca o síndico.
ALERTA AOS RESPONSÁVEIS
O vídeo mostra toda a situação. É possível ver o momento em que o menino pula a grade de segurança e entra na piscina rasa. Ele fica lá sozinho por algum tempo, sai, senta na borda da piscina funda e entra. A criança não consegue se erguer na água e bate os braços. Neste momento, o porteiro vê a situação, corre até o local e retira a criança da água.
Outras pessoas estão na piscina, mas não percebem a situação. O síndico acredita que o salvamento tenha sido um "milagre", tanto pelo porteiro, que poderia estar em qualquer outro lugar, estar na área de lazer, quanto pelo fato de que, segundo Flávio, a piscina tem algumas plantas ao redor que dificultam a visão de todos os pontos.
"A gente acredita muito em milagre e o ponto em que ele estava olhando também foi certeiro, porque a visão da piscina, às vezes, fica encoberta de alguns pontos. Agora fica um alerta de monitoramento constante. Às vezes a pessoa não acha que tenha problema, mas a gente reforça isso no condomínio: não deixar crianças sozinhas. As normas são suficientes, mas falta conscientização. Pode parecer inofensivo, mas é grave", diz Flávio.
Veja o momento em que tudo aconteceu

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