População do ES terá pico de 4,9 milhões em 2059 e cairá, diz IBGE

População chegará a 4.928.667 pessoas em 2059 no Espírito Santo Crédito: Arquivo - GZ

A população do Espírito Santo deverá continuar a crescer até 2059, quando chegará a 4.928.667 pessoas. No ano seguinte, ela cairá para 4.927.795 pessoas.

Essas são algumas das informações da revisão 2018 da Projeção de População do IBGE, que estima demograficamente os padrões de crescimento da população do país e das unidades da federação, por sexo e idade, ano a ano, até 2060.

Em 2060, cerca de um quarto da população (25,2%) do estado deverá ter mais de 65 anos e 15,2% da população terá menos de 15 anos de idade. No ano de 2039, o percentual de pessoas com mais de 65 anos de idade (17,5%) ultrapassará o percentual de pessoas com menos de 15 anos de idade (17,2%).

No Espírito Santo, a taxa de fecundidade total para 2018 é de 1,83 filho por mulher. Em 2060, o número médio de filhos por mulher deverá reduzir para 1,67. Já a idade média em que as mulheres têm filhos é de 27,4 anos em 2018 e deverá chegar a 29,6 anos em 2060.

O Espírito Santo, que hoje tem a segunda maior esperança de vida ao nascer (78,8 anos), deverá ocupar a quinta posição desse ranking em 2060, com o valor de 82,7 anos. Santa Catarina, que hoje tem a maior esperança de vida ao nascer (79,7 anos), deverá manter essa liderança até 2060, chegando aos 84,5 anos.

A projeção detalha a dinâmica de crescimento da população brasileira, acompanha suas principais variáveis (fecundidade, mortalidade e migração) e projeta o número de habitantes do Brasil e das 27 unidades da federação, ano a ano, de 2010 a 2060.