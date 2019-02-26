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Obras de reparo

Ponte é interditada em Guaçuí

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há risco de desabamento

Publicado em 

26 fev 2019 às 00:35

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 00:35

Irregularidades na Ponte do Aézio Crédito: Divulgação | DNIT
A Ponte do Aézio, localizada no quilômetro 109 da BR 482, em Guaçuí, que dá acesso ao município de Dores do Rio Preto, será interditada temporariamente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há risco de desabamento. 
Segundo a PRF, para acessar a estrada vicinal que dá acesso à rodovia, a rota deve passar pelos bairros Antônio Francisco Moreira e Vila dos Professores. A mesma estrada também pode servir de desvio para quem se dirige ao município de Guaçuí.
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já acionou a empresa responsável pela manutenção do trecho para realizar a sinalização do local. A PRF ainda afirmou que técnicos do DNIT vão inspecionar a ponte para definir os procedimentos necessários.

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