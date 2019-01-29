PM que salvou homem que recebia descarga elétrica receberá homenagem

Quartel da Polícia Militar em Maruípe Crédito: Gazeta Online

O Sargento da Polícia Militar Abraão Pereira de Almeida, que salvou um jovem que recebia uma descarga elétrica após pisar em um cabo de energia na tentativa de se aproximar de um corpo caído no chão, em São Mateus , será homenageado no Quartel do Comando Geral, em Maruípe, Vitória , na tarde desta quarta-feira (30).

A vítima Fabrício dos Santos Lemos, de 19 anos, também participará do evento. Ele e o militar serão recebidos pelo comandante geral da PMES, coronel Moacir Barreto, às 14h30, no gabinete.

O CASO

Um homem foi salvo por um policial após pisar em um cabo de energia ao se aproximar de um cadáver na última quinta-feira (24), em São Mateus, região Norte do Espírito Santo.

Na ocasião, o agente percebeu que havia um cabo de energia em contato com a vítima e, com auxílio de um pedaço de madeira, afastou o cabo energizado do corpo dele. Logo após, realizou os procedimentos de primeiros socorros, como massagem cardiorrespiratória, e conseguiu reanimá-lo.

O fato aconteceu enquanto a Polícia Militar atendia uma outra ocorrência no local, onde uma pessoa de 28 anos morreu eletrocutada.