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Pizzaiolo pede ajuda após se casar e ter mudança roubada em viagem ao ES

A mudança foi saqueada no último domingo (6), em Minas Gerais; o pizzaiolo Edson Carvalho do Carmo, de 31 anos, pede ajuda para que possa reconstruir a vida no Espírito Santo

Publicado em 

09 jan 2019 às 18:34

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 18:34

Edson se casou com a esposa, Wanda, no último sábado (5), em Minas Gerais, e veio para o ES Crédito: Arquivo Pessoal
O sonho de vir ao Espírito Santo para dar início a uma nova vida, com a família, terminou em pesadelo para o mineiro Edson Carvalho do Carmo, de 31 anos. No último domingo (6), o caminhão que trazia a mudança de Minas Gerais para o bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, foi saqueado no estado mineiro.
Ao Gazeta Online, Edson contou que se casou no último sábado (6) e, no mesmo dia, saiu de Raul Soares, em Minas, com destino ao Espírito Santo. No Estado, ele alugou uma casa em Ponta da Fruta, para morar com a esposa, com a filha de 4 anos e com o afilhado, de 18 anos. Em Minas, ele era dono de uma pizzaria e pretendia abrir o estabelecimento em Vila Velha, já que viu uma oportunidade na região.
No domingo (6) veio a notícia que abalou a família: no início da madrugada o motorista do caminhão foi assaltado e teve o veículo levado por criminosos. Todos os utensílios domésticos, móveis, vestimentas, foram saqueados pelos assaltantes. 
"Vi a casa no bairro, aluguei e falei com ele (locador) que ia vir após o casamento. Quando cheguei aqui (no Espírito Santo) era 7 horas de domingo. Eu recebi uma ligação falando que o caminhão foi completamente roubado", explicou Edson.
O condutor do caminhão conseguiu chegar até a um posto da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG) e realizou um boletim de ocorrência. O caminhão foi encontrado em outra cidade, com alguns objetos da mudança completamente revirados e destruídos. 
"Conseguiram achar o caminhão com 10% do que tinha, mas tudo quebrado. O motorista voltou pra cidade e contou a nossa situação, e algumas pessoas mandaram pra gente uma cama, um fogão, porque a gente está sem nada".
VÍDEO
DOAÇÕES
Edson está recebendo doações, mas ainda não é o necessário para recomeçar a vida. Ele afirma que necessita de roupas, alimentos, móveis, entre outros objetos para mobiliar a casa, já que tudo foi levado pelos criminosos. 
Desempregado, já que todos os utensílios da pizzaria também foram levados, ele também procura a oportunidade de trabalhar no Estado.
Coloquei Deus na frente de tudo
Edson Carvalho do Carmo
Qualquer doação que possa ajudar Edson é necessário entrar em contato por meio do número (33) 9 9983-5384.
DEPÓSITOS
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0710
Conta Poupança: 38650-4
Titular: Edson Carvalho do Carmo
CPF: 073.808.136- 17

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