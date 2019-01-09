Pizzaiolo pede ajuda após se casar e ter mudança roubada em viagem ao ES

Edson se casou com a esposa, Wanda, no último sábado (5), em Minas Gerais, e veio para o ES Crédito: Arquivo Pessoal

Minas Gerais para o bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, foi saqueado no estado mineiro. O sonho de vir ao Espírito Santo para dar início a uma nova vida, com a família, terminou em pesadelo para o mineiro Edson Carvalho do Carmo, de 31 anos. No último domingo (6), o caminhão que trazia a mudança depara o bairro, em, foi saqueado no estado mineiro.

Gazeta Online, Edson contou que se casou no último sábado (6) e, no mesmo dia, saiu de Raul Soares, em Minas, com destino ao Espírito Santo. No Estado, ele alugou uma casa em Ponta da Fruta, para morar com a esposa, com a filha de 4 anos e com o afilhado, de 18 anos. Em Minas, ele era dono de uma pizzaria e pretendia abrir o estabelecimento em Vila Velha, já que viu uma oportunidade na região. Ao, Edson contou que se casou no último sábado (6) e, no mesmo dia, saiu de Raul Soares, em Minas, com destino ao. No Estado, ele alugou uma casa em Ponta da Fruta, para morar com a esposa, com a filha de 4 anos e com o afilhado, de 18 anos. Em Minas, ele era dono de uma pizzaria e pretendia abrir o estabelecimento em Vila Velha, já que viu uma oportunidade na região.

No domingo (6) veio a notícia que abalou a família: no início da madrugada o motorista do caminhão foi assaltado e teve o veículo levado por criminosos. Todos os utensílios domésticos, móveis, vestimentas, foram saqueados pelos assaltantes.

"Vi a casa no bairro, aluguei e falei com ele (locador) que ia vir após o casamento. Quando cheguei aqui (no Espírito Santo) era 7 horas de domingo. Eu recebi uma ligação falando que o caminhão foi completamente roubado", explicou Edson.

Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG) e realizou um boletim de ocorrência. O caminhão foi encontrado em outra cidade, com alguns objetos da mudança completamente revirados e destruídos. O condutor do caminhão conseguiu chegar até a um posto dade Minas Gerais (PRF-MG) e realizou um boletim de ocorrência. O caminhão foi encontrado em outra cidade, com alguns objetos da mudança completamente revirados e destruídos.

"Conseguiram achar o caminhão com 10% do que tinha, mas tudo quebrado. O motorista voltou pra cidade e contou a nossa situação, e algumas pessoas mandaram pra gente uma cama, um fogão, porque a gente está sem nada".

VÍDEO

DOAÇÕES

Edson está recebendo doações, mas ainda não é o necessário para recomeçar a vida. Ele afirma que necessita de roupas, alimentos, móveis, entre outros objetos para mobiliar a casa, já que tudo foi levado pelos criminosos.

Desempregado, já que todos os utensílios da pizzaria também foram levados, ele também procura a oportunidade de trabalhar no Estado.

Coloquei Deus na frente de tudo Edson Carvalho do Carmo

Qualquer doação que possa ajudar Edson é necessário entrar em contato por meio do número (33) 9 9983-5384.

DEPÓSITOS

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0710

Conta Poupança: 38650-4

Titular: Edson Carvalho do Carmo