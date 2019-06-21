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100km

Peregrinos começam caminhada dos Passos de Anchieta

Ponto final será em Anchieta neste domingo (23). Confira fotos de alguns dos participantes no início da caminhada, em Vitória

Publicado em 20 de Junho de 2019 às 23:58

Publicado em 

20 jun 2019 às 23:58
Centenas de andarilhos já seguiram caminho na 22ª edição dos “Passos de Anchieta”, que termina neste domingo (23) em Anchieta, no litoral Sul do Estado. São 100 quilômetros que marcam o trajeto feito por jesuítas entre as cidades de Vitória e Anchieta.
Na manhã desta quinta-feira (20), os fiéis receberam a bênção na Catedral Metropolitana de Vitória. Veja fotos de alguns participantes.
Confira a programação para os próximos dias
2ª dia - sexta-feira (21) - A caminhada sai da Barra do Jucu e vai até Setiba, em Guarapari. A previsão é de chegada às 19h30. Nesse dia eles percorrem 28 quilômetros.
3º dia - sábado (22) - Os fiéis percorrem o trajeto de Setiba até Meaípe, em Guarapari. O trajeto é de 24 quilômetros.
4ª Dia - domingo (23) - A caminhada segue de Meaípe e encerra em Anchieta. A chegada dos fiéis no município é por volta de 12h.

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