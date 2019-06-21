Peregrinos começam caminhada dos Passos de Anchieta

Centenas de andarilhos já seguiram caminho na 22ª edição dos “Passos de Anchieta”, que termina neste domingo (23) em Anchieta, no litoral Sul do Estado. São 100 quilômetros que marcam o trajeto feito por jesuítas entre as cidades de Vitória e Anchieta.

Na manhã desta quinta-feira (20), os fiéis receberam a bênção na Catedral Metropolitana de Vitória. Veja fotos de alguns participantes.

Confira a programação para os próximos dias

2ª dia - sexta-feira (21) - A caminhada sai da Barra do Jucu e vai até Setiba, em Guarapari. A previsão é de chegada às 19h30. Nesse dia eles percorrem 28 quilômetros.

3º dia - sábado (22) - Os fiéis percorrem o trajeto de Setiba até Meaípe, em Guarapari. O trajeto é de 24 quilômetros.