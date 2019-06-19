Pelo 2º ano consecutivo, escola de Santa Teresa é exemplo

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Pelo segundo ano consecutivo, a Escola Estadual José Pinto Coelho, em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, ficou no topo do ranking das melhores escolas públicas estaduais do Espírito Santo, de acordo com a nota de cada instituição no

Desta vez, a instituição atingiu 568,46 pontos na média das questões da prova. O número foi menor do que o resultado do ano passado, quando a escola atingiu 572,21 pontos, mas ainda assim garantindo o topo da lista.

Além dela, as escolas estaduais Godofredo Schneider, de Vila Velha; Irmã Maria Horta, em Vitória; Bráulio Franco, em Muniz Freire; e Professor Renato José da Costa Pacheco, em Vitória, também fazem parte do ranking das 10 primeiras do Espírito Santo.

Nota Enem Crédito: Infografia

GRANDE VITÓRIA

Na Grande Vitória, a escola pública que mais pontuou foi a Professor Renato José da Costa Pacheco, com 563,78 pontos. Seguida dela, a Godofredo Schneider, que ficou com 563,63 pontos.