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ranking das melhores

Pelo 2º ano consecutivo, escola de Santa Teresa é exemplo

A Escola Estadual José Pinto Coelho, em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, ficou no topo do ranking das melhores escolas públicas estaduais do Espírito Santo

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 12:05

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

19 jun 2019 às 12:05
Alunas da escola José Pinto Coelho, que obteve a melhor nota na rede estadual
Pelo segundo ano consecutivo, a Escola Estadual José Pinto Coelho, em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, ficou no topo do ranking das melhores escolas públicas estaduais do Espírito Santo, de acordo com a nota de cada instituição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Desta vez, a instituição atingiu 568,46 pontos na média das questões da prova. O número foi menor do que o resultado do ano passado, quando a escola atingiu 572,21 pontos, mas ainda assim garantindo o topo da lista.
Além dela, as escolas estaduais Godofredo Schneider, de Vila Velha; Irmã Maria Horta, em Vitória; Bráulio Franco, em Muniz Freire; e Professor Renato José da Costa Pacheco, em Vitória, também fazem parte do ranking das 10 primeiras do Espírito Santo.
Nota Enem Crédito: Infografia
GRANDE VITÓRIA
Na Grande Vitória, a escola pública que mais pontuou foi a Professor Renato José da Costa Pacheco, com 563,78 pontos. Seguida dela, a Godofredo Schneider, que ficou com 563,63 pontos.
Depois das duas primeiras colocadas, a Clovis Borges Miguel, da Serra chegou ao terceiro lugar, com 551,92.

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