Pela quarta vez, moradores voltam a reclamar de cheiro de queimado

Pela quarta vez consecutiva, moradores da Grande Vitória voltaram a reclamar do mau cheiro de queimado que atinge alguns municípios, na noite desta quinta-feira (28). Apesar dos relatos, o Corpo de Bombeiros nega que a área de turfa tenha voltado a queimar.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve acionamentos de moradores e uma viatura chegou a circular na região da Rodovia do Contorno, no Mestre Álvaro, na Leste-Oeste, mas nenhum foco de incêndio foi encontrado.
Na manhã desta quinta (28), o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, garantiu que a turfa não voltou a queimar e que tanto o cheiro de queimado, quanto a névoa que os moradores estão percebendo ao longo dessa semana, são resultados da queima de vegetação, principalmente dos municípios da Serra e de Vila Velha.
O tenente-coronel explicou, durante entrevista à Rádio CBN Vitória, que as pessoas não têm seguido orientações dos bombeiros, que pedem para não queimar lixo e resíduos em terrenos baldios. As queimas atingem vegetação e, devido ao tempo seco e muito quente, pode se alastrar e gerar um incêndio maior.
Wagner disse que os casos têm acontecido com maior frequência nos municípios de Serra e Vila Velha e, durante à noite, que é quando as pessoas estão em casa e juntam o lixo para queimar.
"Eu quero tranquilizar agora a população: não está tendo incêndio de turfa na cidade. Apenas incêndios em alguns momentos, alguns locais e incêndios em vegetação e isso faz com que a população realmente fique preocupada, a população é atingida, mas não há, neste momento, nenhuma ocorrência de incêndio em turfa nem na Serra, nem Vila Velha, nem em nenhum outro lugar do Espírito Santo", declarou.
No Twitter, muitos internautas reclamaram do cheiro de queimado.