Pela quarta vez, moradores voltam a reclamar de cheiro de queimado

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam monitorando a área de turfa no bairro Cantinho do Céu, na Serra. Crédito: José Carlos Schaeffer

Grande Vitória voltaram a reclamar do mau cheiro de queimado que atinge alguns municípios, na noite desta quinta-feira (28). Apesar dos relatos, o Corpo de Bombeiros nega que a área de turfa tenha voltado a queimar. Pela quarta vez consecutiva, moradores davoltaram a reclamar do mau cheiro de queimado que atinge alguns municípios, na noite desta quinta-feira (28). Apesar dos relatos, onega que a área de turfa tenha voltado a queimar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve acionamentos de moradores e uma viatura chegou a circular na região da Rodovia do Contorno, no Mestre Álvaro, na Leste-Oeste, mas nenhum foco de incêndio foi encontrado.

Na manhã desta quinta (28), o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, garantiu que a turfa não voltou a queimar e que tanto o cheiro de queimado, quanto a névoa que os moradores estão percebendo ao longo dessa semana, são resultados da queima de vegetação, principalmente dos municípios da Serra e de Vila Velha.

O tenente-coronel explicou, durante entrevista à Rádio CBN Vitória, que as pessoas não têm seguido orientações dos bombeiros, que pedem para não queimar lixo e resíduos em terrenos baldios. As queimas atingem vegetação e, devido ao tempo seco e muito quente, pode se alastrar e gerar um incêndio maior.

Wagner disse que os casos têm acontecido com maior frequência nos municípios de Serra e Vila Velha e, durante à noite, que é quando as pessoas estão em casa e juntam o lixo para queimar.

"Eu quero tranquilizar agora a população: não está tendo incêndio de turfa na cidade. Apenas incêndios em alguns momentos, alguns locais e incêndios em vegetação e isso faz com que a população realmente fique preocupada, a população é atingida, mas não há, neste momento, nenhuma ocorrência de incêndio em turfa nem na Serra, nem Vila Velha, nem em nenhum outro lugar do Espírito Santo", declarou.