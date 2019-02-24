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CARNAVAL

Pega no Samba homenageia Lenira Borges com muito balé na avenida

A agremiação do bairro Consolação, em Vitória, fez uma homenagem a ícone do balé local. Com o enredo "Lenira Borges, uma viagem para a Dança", a escola levou para o Sambão do Povo muitas obras já apresentadas pela bailarina, considerada referência no Estado.
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

24 fev 2019 às 06:39

Publicado em 24 de Fevereiro de 2019 às 06:39

Pega no Samba Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
A Pega no Samba foi a quarta escola do Grupo Especial a desfilar, entrando na passarela do Sambão do Povo já na madrugada do domingo (24), às 2h05. Neste ano, a agremiação do bairro Consolação, em Vitória, fez uma homenagem a uma ícone do balé local. Com o enredo "Lenira Borges, uma viagem para a Dança", a escola levou para a avenida muitas obras já apresentadas pela bailarina, considerada referência no Estado.
O desfile contou com a presença da homenageada, de 96 anos, que puxou a escola no carro abre-alas "O começo de um sonho". Ao longo do desfile, várias obras do balé mundial que fizeram parte da carreira de Lenira, foram representadas na avenida. Cada ala trazia um clássico, tendo referências à grandes apresentações como Dom Quixote, La Sylphide, Le Noces e Fairy Doll.
Pega no Samba Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
Nas alegorias, obras de maior renome e com grande influência na carreira de Lenira Borges marcaram presença. O Pássaro de Fogo, da obra de Stravinsky e o Lago dos Cisnes tiveram representações nos carros, não tão luxuosos quanto o das escolas que se apresentaram até então.
>> Veja a galeria de fotos do desfile da Pega no Samba
A escola apresentou problemas com fantasias. Várias peças sem acabamento eram vistas, diferenciando os componentes na avenida. Buracos na passarela e correria de algumas alas também foram observados, principalmente próximo ao recuo da bateria.
Pega no Samba: a apresentadora da TV Gazeta Daniela Abreu foi destaque num dos carros Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
A Pega no Samba completou o desfile com 62 minutos, no limite do tempo máximo estipulado pelo regulamento.
A agremiação atravessou o Sambão do Povo com 1230 componentes, 17 alas, quatro alegorias e um tripé.

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