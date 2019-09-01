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Vitória

Pedalada Sustentável leva mais de 3 mil pessoas à Praia de Camburi

Evento ofereceu serviços de saúde gratuitos, além de diversão para crianças

Publicado em 

01 set 2019 às 14:43

Publicado em 01 de Setembro de 2019 às 14:43

Pedalada sustentável na manhã deste domingo (1°) em Camburi Crédito: Adessandro Reis
A 9ª edição da "Pedalada Sustentável Vitória" reuniu mais de 3 mil pessoas na manhã deste domingo (1º) na Praia de Camburi, em Vitória. O evento acontece todos os anos na Capital.
O passeio pela praia percorreu cinco quilômetros e contou com distribuição de mais de 1 mil camisas no Píer de Iemanjá. A participação é gratuita. O percurso da pedalada pela Avenida Dante Michelini foi encerrado na altura da Avenida Adalberto Simão Nader.
Este ano, a Pedalada Sustentável teve o patrocínio da Faculdade Multivix e Suzano. No bolsão de estacionamento, foram oferecidos vários serviços para a saúde, como avaliação postural, aferição de pressão, glicemia, bioimpedância, além de aula de dança no palco, massagem e diversão para crianças.
Todos que participaram do evento ganharam protetores solares.

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