Pavimento que reduz alagamentos será usado em ruas da Barra do Jucu

Luciano Motta, engenheiro civil, pesquisador responsável por criar pavimento permeável, pela Ufes Crédito: Fernando Madeira

Os blocos convencionais, que são os mais usados nas obras públicas, são de concreto maciço, liso. Já esses que têm maior capacidade de absorção são porosos e chegam a parecer uma esponja. Durante a pesquisa de mestrado do engenheiro, o que chamou a atenção foi que em nenhuma obra pública esse material foi usado. Para o professor Daniel Rigo, que orientou o trabalho de Luciano isso foi uma surpresa.

“O objetivo do trabalho do Luciano foi justamente estudar a aplicação desse tipo de bloco. Mas, no decorrer da pesquisa, para nossa surpresa, nos deparamos com a completa inexistência no Estado de nenhum metro quadrado disso aplicado em obra pública e até hoje. Enquanto isso, em outros locais do país isso já está rolando”, afirmou o professor.

Em seu trabalho de mestrado, Luciano Motta verificou que o uso de blocos de concreto poroso, em substituição aos revestimentos tradicionais de asfalto, ajuda a amenizar os alagamentos. Ele disse que o uso desses bloco mais permeáveis já acontece em várias partes do país. Em Praia Grande, São Paulo, por exemplo, o problema de alagamentos acabou.

“É uma solução simples, já usada em outros lugares. O que eu fiz foi desenvolver esse projeto e mostrar para a prefeitura que ele é viável”, explicou o engenheiro.

A pavimentação com o bloco permeável é cerca de 15% mais cara que o normal mas, em compensação, diminui drasticamente os gastos gerados com as enchentes. “Em termos de composição, os dois blocos - o permeável, conhecido como poroso e o convencional - são iguais. A diferença está na fabricação.

Luciano Motta, engenheiro civil, pesquisador responsável por criar pavimento permeável, pela Ufes Crédito: Fernando Madeira

“No início, todo mundo rejeita, acha que não vai ser bom. Mas conversei com a prefeitura, com a comunidade. Mostramos que várias empresas, inclusive aqui no Estado, já fabricam o bloco. Isso que é legal, a Universidade produz efeitos positivos para a comunidade. O que a gente faz aqui, queremos que seja aplicado para a população”, explica o engenheiro.

Ruas escolhidas

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha explicou que as obras foram divididas em três lotes e o prefeito autorizou a licitação do primeiro lote logo após a apresentação para a comunidade. No primeiro lote serão feitos a drenagem e a pavimentação das ruas Albatroz, Guignard, Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne, Van Gogh, Édouard Manet, Humberto Lodi, Auguste Renoir, Odilon Redon, Rua da Sereia e a Av. Anderssen Fidalgo, previsão é para entregar até o fim do ano.

A Prefeitura de Vila Velha não informou quando as obras vão começar.