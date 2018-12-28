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DE OLHO NO FUTURO

Paulo Hartung diz que não pretende disputar eleições presidenciais

Nos últimos dias do mandato como governador, o político diz que vai atuar em organizações voltadas para a educação de base e formação de jovens lideranças

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 16:44
Hartungo durante prestação de contas na manhã desta sexta no Palácio Anchieta Crédito: Eduardo Dias
Meses após as eleições e dias antes de passar o bastão do Poder Executivo Estadual para o governador eleito Renato Casagrande, Paulo Hartung falou dos seus planos após deixar o Palácio Anchieta. Ele destacou que não tem como meta disputar as eleições presidenciais em 2022 e nem ocupar cargos públicos até lá.
"Não tenho essa meta (de ser candidato a presidente). Eu tenho pelo menos duas metas importantes", destacou o governador.
Paulo Hartung diz que não pretende disputar eleições presidenciais
As duas metas citadas por Hartung envolvem a atuação dele como voluntário em movimentos ligados à renovação política e educação. Ele conta que já foi convidado pela organização sem fins lucrativos "Todos Pela Educação" para atuar como embaixador nos estados dos programas Escola Viva e Pacto pelo Aprendizado.
"Eu topei porque acho que a prioridade nossa, quando a gente olha na instrução dos nossos jovens, tem que ser a educação básica. Nós precisamos melhorar a educação infantil, o primeiro e o segundo ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Esse é o nosso desafio", disse o governador.
Hartung também atuará como voluntário em dois grupos de formação de jovens lideranças políticas,  RenovaBR e Movimento Agora.
"Eu vou trabalhar na formação de jovens lideranças para trabalhar no setor público, para serem gestores públicos e também para trabalharem nos mandatos eletivos. Tanto no Legislativo, quanto no Executivo", explicou.
Além das ações voluntárias nas duas organizações sociais, Paulo Hartung também afirmou que vai voltar a atuar como consultor e economista no setor privado. Recentemente o governador foi convidado a integrar o conselho consultivo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O convite foi feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que também preside o CNJ.
As declarações de Hartung foram dadas na manhã desta sexta-feira (28), durante uma coletiva de imprensa no Palácio Anchieta. Além dos seus planos para os próximos anos, o político fez um balanço dos últimos quatro anos em que esteve no governo.

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