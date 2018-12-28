Hartungo durante prestação de contas na manhã desta sexta no Palácio Anchieta Crédito: Eduardo Dias

Meses após as eleições e dias antes de passar o bastão do Poder Executivo Estadual para o governador eleito Renato Casagrande, Paulo Hartung falou dos seus planos após deixar o Palácio Anchieta. Ele destacou que não tem como meta disputar as eleições presidenciais em 2022 e nem ocupar cargos públicos até lá.

"Não tenho essa meta (de ser candidato a presidente). Eu tenho pelo menos duas metas importantes", destacou o governador.

Your browser does not support the audio element. Paulo Hartung diz que não pretende disputar eleições presidenciais

As duas metas citadas por Hartung envolvem a atuação dele como voluntário em movimentos ligados à renovação política e educação. Ele conta que já foi convidado pela organização sem fins lucrativos "Todos Pela Educação" para atuar como embaixador nos estados dos programas Escola Viva e Pacto pelo Aprendizado.

"Eu topei porque acho que a prioridade nossa, quando a gente olha na instrução dos nossos jovens, tem que ser a educação básica. Nós precisamos melhorar a educação infantil, o primeiro e o segundo ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Esse é o nosso desafio", disse o governador.

Hartung também atuará como voluntário em dois grupos de formação de jovens lideranças políticas, RenovaBR e Movimento Agora.

"Eu vou trabalhar na formação de jovens lideranças para trabalhar no setor público, para serem gestores públicos e também para trabalharem nos mandatos eletivos. Tanto no Legislativo, quanto no Executivo", explicou.

Além das ações voluntárias nas duas organizações sociais, Paulo Hartung também afirmou que vai voltar a atuar como consultor e economista no setor privado. Recentemente o governador foi convidado a integrar o conselho consultivo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O convite foi feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que também preside o CNJ.