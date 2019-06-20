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Primeiro dia

Passos de Anchieta: peregrinos de todo o Brasil já estão em Vila Velha

A 22ª peregrinação de fiéis pelos Passos de Anchieta começou nesta quinta-feira (20) de Corpus Christi e tem como primeira parada a Barra do Jucu, em Vila Velha

Publicado em 20 de Junho de 2019 às 13:12

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

20 jun 2019 às 13:12
Moradores da Grande Vitória participam do Passos de Anchieta Crédito: Marcelo Prest
No 22º ano de caminhada, os peregrinos que irão percorrer mais de 100 km e refazer os passos de Anchieta saíram da Catedral de Vitória na manhã desta quinta-feira (20), feriado de Corpus Christi, onde receberam uma benção, além de fazer um aquecimento para a caminhada e também orientações. O grupo teve um ponto de parada em frente à Rede Gazeta, em Bento Ferreira, onde pegaram ônibus que os levaram até o Parque da Prainha, em Vila Velha.
A diretora da Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta (ABAPA) Juliana Suaide explica que o trajeto até Anchieta será realizado até este domingo (23) e, para isso, serão percorridos mais de 100 km. Com a saída da Catedral de Vitória, na Capital, o primeiro destino é a Barra do Jucu, em Vila Velha. Nesta sexta-feira (21), o ponto de descanso será em Setiba, Guarapari. No sábado (22), os peregrinos vão até Meaípe e, no domingo (23), chegam em Anchieta.
De acordo com o a organização, muitos peregrinos são do Espírito Santo, mas o evento de fé também reuniu fiéis de várias partes do Brasil, como Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
> Tapetes de Corpus Christi vão colorir ruas do Espírito Santo
"Na Catedral nós fizemos uma recepção, o padre deu a benção aos peregrinos, fizemos um alongamento e passamos orientações sobre o caminho. Uma dessas orientações é a de que nós não atravessamos a 3ª Ponte à pé, alguns ônibus esperam as pessoas na Beira Mar para atravessarmos", explica Juliana.
DISPOSIÇÃO E ESTRUTURA
O caminho é longo, mas nunca falta disposição. Juliana explica ainda que a organização faz pontos de distribuição de água e frutas pelo percurso. Além disso, muitos moradores também colaboram tanto com comida e água, quanto com abrigo para os caminhantes passarem a noite.
"Este ano, nós esperamos uma confraternização entre os andarilhos peregrinos e a ideia é fazer uma rota perene. Então, o evento é uma forma de divulgar. Esse ano tem gente do Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, fora as cidades aqui do Espírito Santo mesmo", conta.
 

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