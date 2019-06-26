Após pouco mais de um mês de adaptação do novo validador de cobrança do Sistema Transcol, alguns passageiros relatam que ainda estão enfrentando problemas na hora de pagar a tarifa com os cartões de passagem. Alguns passageiros afirmam que seguiram as comendações de passar os cartões nos novos validadores em mais de duas ocasiões, e mesmo assim foram pegos de surpresa com o bloqueio ou não funcionamento dos mesmos no novo sistema de cobrança.
O analista de suporte Christyan Furtado, que mora na Serra e diariamente utiliza o ônibus para ir e voltar do trabalho, que fica no Centro de Vitória, foi um dos surpreendidos com o bloqueio.
O passageiro afirma que validou os cartões nos novos aparelhos de cobrança, mas não está conseguindo passar pela roleta durante a manhã. Segundo ele, o validador monstra uma mensagem "horário não permitido" nas vezes que ele tentou embarcar antes de ir para o trabalho, por volta de 7h. No horário da tarde, no entanto, Christyan Furtado diz que está conseguindo fazer as viagens normalmente.
Passageiros reclamam de erros e bloqueios em cartões do Transcol
"Na segunda-feira eu fui trabalhar e o meu cartão não passou de manhã. Está dando a mensagem de horário não permitido. Eu liguei para lá e a menina (atendente) falou que não sabe porque apareceu essa mensagem. Na segunda-feira à noite o cartão passou. O cartão está bloqueando de manhã e só passa no horário que eu vou embora", relatou o passageiro.
O novo sistema de cobrança faz parte do processo de implantação do Bilhete Único de Transportes na Grande Vitória. Os novos validadores foram instalados em ônibus do Sistema Transcol, e agora estão sendo instalados em ônibus municipais de Vitória e Vila Velha. A expectativa é para que, a partir do mês de agosto, o passageiros consigam usar o mesmo cartão para pagar passagens em qualquer um dos sistemas de ônibus.
SECRETÁRIO CONFIRMA ERROS NO SISTEMA
O Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, afirmou que alguns usuários realmente estão enfrentando problemas na validação dos cartões, mas que o número foi pequeno, em relação à totalidade de cartões atualizados.
"Isso aconteceu com alguns cartões que não validaram. As vezes, a pessoa validou o cartão só uma vez e a gente avisou que era preciso fazer a validação pelo menos duas vezes. Alguns cartões estavam com defeito, mas é muito pouco em um universo de 400 mil cartões", avaliou o secretário.
No caso do passageiro Christyan, que está com problemas para pagar a passagem no início da manhã, o secretário orientou para que o usuário procure um posto de atendimento da GVBus .
"A recomendação é para que ele vá ao posto, porque deve ser um problema de configuração do sistema. Vai ao posto do GVBus, porque ele vai sair com um cartão novo ou reconfigurado para ele não ter mais esse problema de manhã", orientou Fábio Damasceno.
LOCAIS PARA VALIDAR OS CARTÕES
Para todos os passageiros que estiverem enfrentando problemas, a orientação é para realizar a atualização em um dos postos de atendimento do GVBus, localizados nos Terminais de Laranjeiras (Serra), Vila Velha e Campo Grande (Cariacica), na Ufes e na Loja Central (Avenida Nossa Senhora da Penha), em Vitória.