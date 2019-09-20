Passageira filma baratas dentro de ônibus em Vila Velha

Passageiros passaram momentos de sufoco ao pegar a linha 658 na manhã desta sexta-feira (20). Uma internauta enviou um vídeo ao Gazeta Online, mostrando o fundo do ônibus com algumas baratas andando nos assentos em que os passageiros sentam.

Segundo a internauta, já são dois dias seguidos que ela encontra as baratas na linha que faz o trajeto Terminal Ibes x Terminal de São torquato.

NOTA DA GVBUS

A empresa responsável pela linha 658 informou que realiza limpeza diária dos coletivos, assim como a dedetização é feita periodicamente nos veículos. Inclusive, os carros programados para atender essa linha no mês de setembro foram dedetizados no dia 1º desse mês.