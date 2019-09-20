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Sufoco

Passageira filma baratas dentro de ônibus em Vila Velha

No vídeo é possível ver os insetos andando nos assentos do coletivo
Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

20 set 2019 às 09:42

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 09:42

Passageiros passaram momentos de sufoco ao pegar a linha 658 na manhã desta sexta-feira (20). Uma internauta enviou um vídeo ao Gazeta Online, mostrando o fundo do ônibus com algumas baratas andando nos assentos em que os passageiros sentam.
>Cadela da PRF encontra 15 kg em mala dentro de ônibus na BR 101
Segundo a internauta, já são dois dias seguidos que ela encontra as baratas na linha que faz o trajeto Terminal Ibes x Terminal de São torquato.
NOTA DA GVBUS
A empresa responsável pela linha 658 informou que realiza limpeza diária dos coletivos, assim como a dedetização é feita periodicamente nos veículos. Inclusive, os carros programados para atender essa linha no mês de setembro foram dedetizados no dia 1º desse mês.
 

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