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Para relembrar: a Avenida Expedito Garcia ontem e hoje

Trinta e quatro anos separam duas imagens da principal via de Campo Grande, em Cariacica. Veja o que mudou na região. #somoscapixabas

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 22:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 22:49
especial
Quem te viu, quem te vê, Expedito Garcia. A principal avenida de Campo Grande, em Cariacica, recebia há 34 anos as obras de reurbanização e infraestrutura para melhorar a circulação de carros e pedestres.
 Na primeira foto, de 24 de junho de 1984, operários fazem a mudança dos paralelepípedos e preparam o terreno. Na segunda, a mesma área, sob o mesmo ângulo, já com asfalto de outra intervenção e tomada por carros, prédios e estabelecimentos comerciais, em clique atual de Bernardo Coutinho, repórter fotográfico da Rede Gazeta.
Viaje no tempo: logo abaixo das fotos, passe o mouse do computador ou deslize o dedo pela tela do celular para "transitar" entre as duas imagens.

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