Para relembrar: a Avenida Expedito Garcia ontem e hoje

Quem te viu, quem te vê, Expedito Garcia. A principal avenida de Campo Grande, em Cariacica, recebia há 34 anos as obras de reurbanização e infraestrutura para melhorar a circulação de carros e pedestres.

Na primeira foto, de 24 de junho de 1984, operários fazem a mudança dos paralelepípedos e preparam o terreno. Na segunda, a mesma área, sob o mesmo ângulo, já com asfalto de outra intervenção e tomada por carros, prédios e estabelecimentos comerciais, em clique atual de Bernardo Coutinho, repórter fotográfico da Rede Gazeta.