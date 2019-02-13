Amanda Mineguce Nascimento, de 16 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (11) Crédito: Divulgação

A adolescente Amanda Mineguce Nascimento, de 16 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (11), como afirma o pai da jovem, o vigilante Gilvan Gonçalves do Nascimento. A menina foi morar com o pai no bairro Nova Betânia, em Viana , e a avó, que mora com eles, percebeu que Amanda havia sumido por ter encontrado o guarda-roupas dela vazio.

Segundo Gilvan, a adolescente morava com a mãe e foi morar com ele para estudar. Ela voltaria às aulas nesta terça-feira (12), mas não apareceu mais em casa desde a última segunda (12). Nenhum amigo de Amanda tem informações sobre o paradeiro dela e o pai acredita que ela tenha fugido de casa.

"Ela estava tranquila, mas não avisou que ia sair e quando a avó dela, minha mãe, chegou em casa, viu o guarda-roupa vazio. Ela está com uma menina que conheceu na igreja, as duas fugiram", diz o pai. Não há informações sobre a amiga de Amanda, que estaria com ela.

Your browser does not support the audio element. Pai procura por adolescente que teria fugido de casa com amiga em Viana

INFORMAÇÕES

A família registou Boletim de Ocorrência ainda na segunda-feira (11), e Gilvan contou que a Polícia Civil teria instruído o pai a aguardar por informações. O pai pede que, caso alguém tenha informações da filha, entre em contato pelo número 997601435.