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Saúde

PA e Maternidade de Cobilândia voltam a funcionar nesta quinta

Serviços foram suspensos por seis dias em consequência das fortes chuvas quem atingiram o Espírito Santo, causando alagamentos nos acessos e também nas unidades

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 21:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 21:14
Hospital Maternidade de Cobilândia alaga e grávidas precisam ser transferidas para outras unidades Crédito: Ricardo Medeiros
O Pronto Atendimento e o Hospital Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, serão reabertos na manhã desta quinta-feira (15). Os serviços foram suspensos por seis dias em consequência das fortes chuvas quem atingiram o Espírito Santo, causando alagamentos nos acessos e também nas unidades.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que a limpeza e desinfecção dos locais - inclusive da caixa dágua - , além de vistorias nas instalações elétricas e dos equipamentos clínicos e ambulatoriais foram concluídos nesta quarta-feira (14). 
REMANEJAMENTO
Durante a interdição, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) transferiu os atendimentos de urgência e emergência para o Pronto Atendimento da Glória e as demandas de procedimentos obstétricos para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no bairro Soteco, também em Vila Velha.
> Chuvas: mães e bebês são resgatados de maternidade ilhada

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