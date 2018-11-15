PA e Maternidade de Cobilândia voltam a funcionar nesta quinta

O Pronto Atendimento e o Hospital Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, serão reabertos na manhã desta quinta-feira (15). Os serviços foram suspensos por seis dias em consequência das fortes chuvas quem atingiram o Espírito Santo, causando alagamentos nos acessos e também nas unidades.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que a limpeza e desinfecção dos locais - inclusive da caixa dágua - , além de vistorias nas instalações elétricas e dos equipamentos clínicos e ambulatoriais foram concluídos nesta quarta-feira (14).
REMANEJAMENTO
Durante a interdição, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) transferiu os atendimentos de urgência e emergência para o Pronto Atendimento da Glória e as demandas de procedimentos obstétricos para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no bairro Soteco, também em Vila Velha.