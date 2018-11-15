PA e Maternidade de Cobilândia voltam a funcionar nesta quinta

Hospital Maternidade de Cobilândia alaga e grávidas precisam ser transferidas para outras unidades Crédito: Ricardo Medeiros

O Pronto Atendimento e o Hospital Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, serão reabertos na manhã desta quinta-feira (15). Os serviços foram suspensos por seis dias em consequência das fortes chuvas quem atingiram o Espírito Santo, causando alagamentos nos acessos e também nas unidades.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a limpeza e desinfecção dos locais - inclusive da caixa dágua - , além de vistorias nas instalações elétricas e dos equipamentos clínicos e ambulatoriais foram concluídos nesta quarta-feira (14).

REMANEJAMENTO