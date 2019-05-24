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Após forte chuva

PA e Maternidade de Cobilândia reabrem as portas

As unidades de saúde ficaram interditadas durante sete dias por conta dos transtornos provocados pela forte chuva do último fim de semana
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

24 mai 2019 às 20:23

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 20:23

Resgate na Maternidade de Cobilândia é uma cena que se repete Crédito: Ricardo Medeiros e Vitor Jubini
O Pronto Atendimento (PA) e o Hospital Maternidade de Cobilândia, no município de Vila Velha, foram reabertos nesta sexta-feira (24), às 19h, após período de atendimento suspenso em virtude da forte chuva e alagamentos que atingiram a Grande Vitória no último sábado (18). As unidades de saúde ficaram interditadas durante sete dias.
> Nova frente fria chega ao ES e pode chover no final de semana
De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Vila Velha, os trabalhos de faxina e desinfecção foram concluídos com vistorias nas instalações elétricas e dos equipamentos clínicos.
A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) verificou a regularidade dos procedimentos adotados para limpeza e desinfecção, o que permitiu a reabertura das duas unidades de urgência e emergência.
LIMPEZA
Os trabalhos de faxina e desinfecção dos locais, de vistorias nas instalações elétricas e dos equipamentos clínicos e ambulatoriais foram concluídos e incluíram limpezas pesada, setorial, fina, dedetização, desratização e teste nos equipamentos.
> Moradores de Vila Velha protestam durante festejos da Colonização
Enquanto durou a suspensão do funcionamento, com a finalidade de evitar deixar a população desassistida, a Semsa transferiu os atendimentos de urgência e emergência para o Pronto Atendimento da Glória e as demandas de procedimentos obstétricos para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Heimaba) e Hospital Municipal de Cariacica.
SERVIÇO
Onde: o PA e o Hospital de Cobilândia funcionam na Rua Fluviópolis, s/nº
Horário de funcionamento: em regime de urgência e emergência durante 24h
Contato: 3369-7511 (PA), 3326-6176 (Hospital).
> Moradores começam a contabilizar os prejuízos da chuva na Grande Vitória
 

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