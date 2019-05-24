PA e Maternidade de Cobilândia reabrem as portas

Resgate na Maternidade de Cobilândia é uma cena que se repete Crédito: Ricardo Medeiros e Vitor Jubini

O Pronto Atendimento (PA) e o Hospital Maternidade de Cobilândia , no município de Vila Velha , foram reabertos nesta sexta-feira (24), às 19h, após período de atendimento suspenso em virtude da forte chuva e alagamentos que atingiram a Grande Vitória no último sábado (18). As unidades de saúde ficaram interditadas durante sete dias.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Vila Velha, os trabalhos de faxina e desinfecção foram concluídos com vistorias nas instalações elétricas e dos equipamentos clínicos.

A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) verificou a regularidade dos procedimentos adotados para limpeza e desinfecção, o que permitiu a reabertura das duas unidades de urgência e emergência.

LIMPEZA

Os trabalhos de faxina e desinfecção dos locais, de vistorias nas instalações elétricas e dos equipamentos clínicos e ambulatoriais foram concluídos e incluíram limpezas pesada, setorial, fina, dedetização, desratização e teste nos equipamentos.

Enquanto durou a suspensão do funcionamento, com a finalidade de evitar deixar a população desassistida, a Semsa transferiu os atendimentos de urgência e emergência para o Pronto Atendimento da Glória e as demandas de procedimentos obstétricos para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Heimaba) e Hospital Municipal de Cariacica.

SERVIÇO

Onde: o PA e o Hospital de Cobilândia funcionam na Rua Fluviópolis, s/nº

Horário de funcionamento: em regime de urgência e emergência durante 24h

Contato: 3369-7511 (PA), 3326-6176 (Hospital).