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Outubro começa com tempo chuvoso no ES

Vitória deve registrar nesta terça-feira (1°) mínima de 21 °C e máxima de 25 °C

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 21:23

Publicado em 

30 set 2019 às 21:23
Outubro começa com chuva a qualquer hora do dia no Estado Crédito: Ricardo Medeiros
Uma massa de ar seco e quente que toma conta da Região Sudeste, associada a  passagem recente de uma frente fria pelo Espírito Santo, faz com que o primeiro dia do mês de Outubro seja de chuva a qualquer hora em todo o Estado, inclusive na capital Vitória.
Na Grande Vitória a temperatura mínima deve ser de 20°C chegando a máxima de 25°C.  Na Região Nordeste, poderá ter sol entre nuvens e chuvas esparsas em alguns momentos, deixando a temperatura mínima de 21° e a máxima de 27°C. 
Já na Região Serrana, as áreas mais elevadas, o dia começa com a mínima de 19°C e a máxima não deve ultrapassar 23°C.

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