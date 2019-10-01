Outubro começa com tempo chuvoso no ES

Uma massa de ar seco e quente que toma conta da Região Sudeste, associada a passagem recente de uma frente fria pelo Espírito Santo, faz com que o primeiro dia do mês de Outubro seja de chuva a qualquer hora em todo o Estado, inclusive na capital Vitória.
Na Grande Vitória a temperatura mínima deve ser de 20°C chegando a máxima de 25°C. Na Região Nordeste, poderá ter sol entre nuvens e chuvas esparsas em alguns momentos, deixando a temperatura mínima de 21° e a máxima de 27°C.
Já na Região Serrana, as áreas mais elevadas, o dia começa com a mínima de 19°C e a máxima não deve ultrapassar 23°C.