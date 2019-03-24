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Ponte liberada

Operação de resgate na Segunda Ponte é concluída com sucesso

Segundo a Guarda Municipal, que estava na região, não há retenção e o trânsito flui bem na Segunda Ponte e no entorno

Publicado em 23 de Março de 2019 às 22:17

Publicado em 

23 mar 2019 às 22:17
Segunda Ponte é interditada para operação de resgate neste sábado (23) Crédito: Marcelo Prest
Após 2h20 de interdição, a Segunda Ponte foi liberada com a operação de resgate concluída com sucesso, na noite deste sábado (23). O Corpo de Bombeiros interditou a via às 17h10. 
A vítima foi resgatada com integridade.
No momento da ocorrência, houve grande acúmulo de veículos e o tráfego foi desviado para a Cinco Pontes. Segundo a Guarda Municipal, que estava na região, não há retenção e o trânsito flui bem na Segunda Ponte e no entorno.
ACIONE O CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA: LIGUE 188
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Há grupos para apoiar e auxiliar pessoas com qualquer desconforto emocional. Procure ajuda profissional ou voluntária: disque 188

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