Operação de resgate na Segunda Ponte é concluída com sucesso

Após 2h20 de interdição, a Segunda Ponte foi liberada com a operação de resgate concluída com sucesso, na noite deste sábado (23). O Corpo de Bombeiros interditou a via às 17h10.
A vítima foi resgatada com integridade.
No momento da ocorrência, houve grande acúmulo de veículos e o tráfego foi desviado para a Cinco Pontes. Segundo a Guarda Municipal, que estava na região, não há retenção e o trânsito flui bem na Segunda Ponte e no entorno.
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