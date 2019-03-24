Operação de resgate na Segunda Ponte é concluída com sucesso

Após 2h20 de interdição, afoi liberada com a operação de resgate concluída com sucesso, na noite deste sábado (23). O Corpo de Bombeiros interditou a via às 17h10.

No momento da ocorrência, houve grande acúmulo de veículos e o tráfego foi desviado para a Cinco Pontes. Segundo a Guarda Municipal, que estava na região, não há retenção e o trânsito flui bem na Segunda Ponte e no entorno.