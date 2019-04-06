Ciclista divide espaço com carros na Avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Avenida Rio Branco As obras para implantar a ciclovia na, que corta os bairros Santa Lúcia e Praia do Canto, em Vitória, devem começar em junho deste ano e durar oito meses. Segundo Márcio Passos, secretário de Desenvolvimento de Vitória, o prazo só será mantido se não ocorrer interferências no processo licitatório.

Your browser does not support the audio element. Obras da ciclovia na Avenida Rio Branco começam em junho

O processo, aliás, está em fase final para escolher a empresa que vai executar o projeto proposto pela prefeitura. Este plano, contudo, gerou polêmica junto aos moradores da Praia do Canto, porque prevê a extinção de cerca de 90 vagas de estacionamento em um dos sentidos da via.

O vice-presidente da associação de moradores do bairro, Sérgio Magalhães, afirma que eles querem a ciclovia, mas sem abrir mão das vagas de estacionamento. “O projeto da prefeitura suprime as vagas, o que vai ser prejudicial aos comerciantes da região e aos moradores. Afetar o comércio é prejudicar o bom andamento do bairro”, afirma.

Os próprios moradores elaboraram um projeto alternativo em 2017, mas ele foi recusado pela prefeitura. “Nossa tese é que a ciclovia seja feita exclusivamente no canteiro do meio, sem utilizar a supressão de vagas da direita”, descreve.

Em nota, a Associação Comercial da Praia do Canto disse estar alinhada à Associação de Moradores, dizendo que “do jeito que a PMV está insistindo em fazer temos certeza que a comunidade terá mais dificuldades do que benefícios”.

Não é viável

Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade o projeto não seria viável já que poderia acabar prejudicando as árvores que estão no local. Por isso, explica, foi necessário fazer uma escolha.

“As raízes das árvores poderiam estufar e causar problemas. Por isso, entre vagas e árvores, a prefeitura optou ficar com as árvores, pois aquele cinturão verde é muito importante para a cidade”, justifica Passos, lembrando que, com o parquímetro da Praia do Canto, não haveria tanto prejuízo na questão do estacionamento.

“Democratizamos o estacionamento na Praia do Canto, gerando 500 vagas com o parquímetro. Isso foi uma evolução e, agora, estamos fazendo uma outra evolução, com transporte sustentável”, argumenta.

A ciclovia cobrirá toda a extensão da avenida que tem 1,8km. A construção deve custar R$ 1.601.133,59, recursos conseguidos a partir do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.