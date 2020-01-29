Obras atrasam e aulas em creche de Vitória devem começar só em março

Reforma em creche de Jardim Camburi começou em dezembro, afirma secretária Crédito: Reprodução Google Maps

As aulas no ensino infantil da rede pública de Vitória começam na primeira semana de fevereiro, mas por conta de um atraso nas obras de reforma do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI )Rubens José Vervloet Gomes, em Jardim Camburi, o ano letivo lá deve começar apenas no dia 2 de março - quase um mês depois. De acordo com a secretária de Educação de Vitória, Adriana Sperandio, a reforma na creche começou no final de dezembro, com prazo de 45 dias para fim das obras. Cerca de um mês após o início dos reparos, a escola ainda não apresenta condições de iniciar o ano letivo.

Em publicação no site oficial da Prefeitura de Vitória nesta terça-feira (28), a Secretaria de Educação anunciou reformas para "modernização" da creche. Antes disso, pais alegavam desconhecimento da situação. Eles se dizem preocupados em relação aos prejuízos para a educação das crianças com o atraso.

"Eles estão em fase de alfabetização. A gente quer uma posição da secretaria, se eles vão alugar outro local, ou se realmente as aula começarão em março. Crianças de 4 e 5 anos precisam estar na escola", disse Elaine Vidal, Química e mãe de um aluno da creche.

De acordo com a secretária de Educação de Vitória, Adriana Sperandio, a chuva foi fator principal para que a programação fosse alterada. Ela ainda informou que a programação será adequada para que os alunos não sejam prejudicados. O MEC determina que o calendário das escolas tenham, no mínimo, 200 dias letivos.

"A garantia para as famílias é assegurar os 200 dias letivos. Levando uma estrutura mais favorável, não apenas da beleza, mas também da qualidade, não haverá prejuízo no aprendizado. Todo processo será garantido", explicou a secretária.

A informação dada por Adriana Sperandio de que as obras iniciaram no fim de dezembro não coincide com o que foi noticiado no site da prefeitura. Inicialmente, foi publicado no site da prefeitura que as obras começaram no início desta semana, mas posteriormente a informação foi atualizada e corrigida para "no início deste mês". De qualquer forma, pais de alunos reclamam da demora para o fim dos reparos. Segundo o analista de segurança, Leonardo Nacarati, que é pai de uma aluna do CMEI, a alteração compromete a rotina dos responsáveis pelas crianças.

"Os pais estavam com uma programação, precisam trabalhar. Isso gera um transtorno muito grande, estamos bastante irritados", relatou Nacarati.

A secretaria informou que está em "constante diálogo com os responsáveis" e que, a partir de quarta-feira (29), haverá uma equipe de comunicação no bairro. A ideia é informar a comunidade sobre a data de início das aulas.

MODERNIZAÇÃO

Apesar do atraso, a secretaria informou que o processo de modernização se deve ao fato de que a escola era feita de madeira. O Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Rubens José Vervloet Gomes receberá salas decoradas e seguras, refeitório ampliado, novas salas pedagógicas e administrativas. A prefeitura ainda informa que o material utilizado na reforma pode ser reutilizado.