Obra nos sete quiosques de Jardim Camburi devem começar em junho

Quiosques de Jardim Camburi serão reformados Crédito: Fernando Madeira

Jardim Camburi, Vitória, serão iniciadas até o final de junho. Essa é a expectativa da Ecos Eventos, concessionária que administra todas as 14 unidades localizadas ao longo da orla de Camburi. Para a reforma começar falta a liberação de licenças da prefeitura e a escolha das empresas que farão as melhorias. Assim que essa etapa for vencida, os primeiros quiosques reformados serão os dois na altura do Aeroporto de Vitória. As obras nos sete quiosques situados em, Vitória, serão iniciadas até o final de junho. Essa é a expectativa da Ecos Eventos, concessionária que administra todas as 14 unidades localizadas ao longo da orla de Camburi. Para a reforma começar falta a liberação de licenças da prefeitura e a escolha das empresas que farão as melhorias. Assim que essa etapa for vencida, os primeiros quiosques reformados serão os dois na altura do

Segundo o diretor da Ecos Eventos, Raimundo Nonato, a troca do telhado será uma melhoria comum aos sete quiosques (do 8 ao 14). Além disso, cada um deles requer obras específicas, como reforma no banheiro, cozinha ou depósito no subsolo. "Vamos trocar o telhado colonial por uma estrutura metálica, buscando uma padronização com os demais quiosques da orla. Nessa região, a gente não consegue ampliar o quiosque, então, a principal intervenção será a troca do telhado", descreve.

O dinheiro usado para a reforma será investido pela iniciativa privada e, segundo Nonato, ainda não é possível determinar uma quantia, já que cada um requer uma reforma diferente. Ele também não especificou quanto tempo as obras durarão.

"É difícil precisar. Possivelmente teremos obras naquela região por um longo tempo. Mas a ideia é não paralisar os serviços dos quiosques. Além disso, a prioridade serão os que estão desocupados, logo, em pior estado", afirma.

Prefeitura de Vitória, os projetos de reforma dos sete quiosques localizados em Jardim Camburi já tramitaram na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), pela Vigilância Sanitária e foram encaminhados para a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) para liberação das obras. Já deram aprovação o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Capitania dos Portos. Segundo informações da, os projetos de reforma dos sete quiosques localizados em Jardim Camburi já tramitaram na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), pelae foram encaminhados para a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) para liberação das obras. Já deram aprovação oe a

QUIOSQUES 1 E 7

Outra novidade no calçadão de Camburi é a abertura dos quiosques 1 e 7. Uma promessa antiga. De acordo com Nonato, a expectativa é que o primeiro, que fica próximo ao píer de Iemanjá, comece a funcionar em junho. Lá, funcionará um Beach Bar, que oferece drinks.

Vale lembrar que a promessa era que as obras do quiosque 1 ficassem prontas no final de 2018. Isso não aconteceu e o prazo passou para janeiro deste ano, o que também não foi cumprido. Então, a expectativa era que o espaço fosse inaugurado em março deste ano mas, com atrasos nas obras, o quiosque deve ser aberto ao público em junho.

Adalberto Simão Nader, que será especializado em culinária japonesa. A abertura do quiosque 7, também é uma novela. A primeira promessa é que ele começaria a funcionar em janeiro deste ano, o que não aconteceu. A promessa, agora, é que ele comece a funcionar entre agosto e setembro, segundo Nonato. Neste imóvel que fica perto da avenida, que será especializado em culinária japonesa.