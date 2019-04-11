OAB-ES pede informações sobre surto em creche de Vila Velha

Creche Praia Baby, que está fechada após ser constatado no local um surto de gastroenterite Crédito: Gazeta Online

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogado do Brasil (OAB-ES) emitiu dois ofícios em que solicita às autoridades informações sobre o surto de gastroenterite que atinge uma creche particular na Praia da Costa, em Vila Velha. No primeiro documento, destinado ao prefeito da cidade, Max Filho, a entidade pede cópia do material da investigação que teria embasado na nota técnica emitida pelas autoridades de Saúde (Ministério da Saúde e secretarias de Saúde do Estado e de Vila Velha).

Nessa nota, dentre outros pontos, há a recomendação para que as crianças da creche só voltem às aulas após o dia 28 de abril. Até essa data, elas também não devem ser matriculadas em outras instituições.

O segundo ofício foi destinado ao delegado titular da DHPP de Vila Velha. Nele, a comissão de Direitos Humanos pede cópia do laudo cadavérico do menino Theo Cypriano. Ele morreu, aos 2 anos, no dia 27 de março e era aluno da creche.

Segundo a presidente da comissão, Talita Pereira, é um direito estudar é um direito constitucional das crianças e os pedidos buscam entender o porque de elas não poerem se matricular. "Na segunda-feira participamos de uma reunião com representantes da prefeitura e com os pais dos alunos. Nessa ocasião, foi ponderado o fato de os alunos assintomáticos não estarem conseguindo se matricular. Como a OAB representa a sociedade civil, pedimos essas informações para análise", afirmou.