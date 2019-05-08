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O que você deve fazer se ganhar a Mega-Sena

O concurso 2.149 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 170 milhões para quem acerta as seis dezenas na noite desta quarta-feira (8); é o quinto maior prêmio da história da Mega-Sena
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

08 mai 2019 às 19:34

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 19:34

Crédito: Divulgação
Se há anos você acorda, toma café da manhã, sai para trabalhar, executa as mesmas tarefas, joga na Mega-Sena e sonha em ganhar, essa publicação foi feita para você! Suponhamos que um dia, ao conferir o seu bilhete, valida que ele está premiado. Qual deve ser o primeiro passo a ser tomado (além de explodir de alegria)?
Não estamos falando sobre a escolha do novo carro, do destino de um cruzeiro internacional ou do primeiro parente que você irá ajudar. Estamos falando de como colocar essa grana toda no bolso!
Para facilitar a vida dos futuros milionários, o Gazeta Online conversou com a Caixa Econômica Federal para descobrir o passo a passo a ser seguido por um ganhador da Mega Sena.
1. O bilhete
Este pertence a quem de fato fez o jogo. Pensando nisso, a Caixa Econômica Federal recomenda que o apostador anote o nome completo e o número do CPF no verso do bilhete. Fique esperto!
2. Prazo
O resgate do prêmio tem que ser feito no máximo 90 dias a partir da publicação do resultado. Não perca tempo! Tem gente que deixa de checar o bilhete. Acredite! Se demorar, pode perder a bolada.
3. Onde retirar?
Os prêmios milionários somente poderão ser retirados nas agências da Caixa Econômica Federal 
4. Quem eu procuro?
Na agência da Caixa você pode procurar qualquer funcionário. Segundo a Caixa, os profissionais são orientados a manter discrição, fazer um atendimento isolado e realizar todos os trâmites de maneira particular. Nem mesmo a cidade e o sexo do ganhador podem ser revelados à imprensa pelo banco.
5. Para onde vai meu dinheiro?
Para onde você quiser! Caso você seja um cliente da Caixa Econômica Federal, o dinheiro poderá ser colocado na sua conta. Caso seja cliente de outro banco, você tem direito a receber o valor integral do prêmio, e ainda, uma consultoria de gestão financeira a seu critério.
Mas para ganhar, tem que tentar! Então faça suas apostas, cruze os dedos e torça para ser o próximo vencedor!

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