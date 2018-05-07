'O que fica é a dor e a indignação', diz prima de empresária

O corpo da empresária Simone Venturini Tonani foi enterrado na manhã deste domingo (06), em Ponta da Fruta, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Prima, amiga e colega de trabalho de Simone, a arquiteta Vanessa Ventourim, de 32 anos, contou como foram as reações dos familiares da empresária no dia em que souberam da morte da vítima.

Como você recebeu a notícia da morte da sua prima?

Ela é minha cliente há mais de cinco anos. Temos 11 a 12 anos de convivência. Eu estava retornando do trabalho, dirigindo, meu marido não quis me dar a notícia no carro, porque eu poderia passar mal. Eu já havia visto no Gazeta Online, mas não fazia a menor ideia que poderia ser a minha prima. Você vê acontecer coisas todos os dias com as pessoas e quando cheguei em casa descobri que era minha prima. Na hora foi um desespero.

O que vocês fizeram nesse momento?

A gente foi direto para a casa dela, porque tinha que buscar o filho dela, que foi socorrido por uma vizinha, tinha que levar ele para um lugar onde pudéssemos deixar seguro, com a família, para podermos fazer todo o restante. Eu fui para o São Lucas, onde os pais dela estavam chegando, e foi o pior momento.

Como eles reagiram?

Eu vi a minha tia caindo, tendo que ser dopada, levamos ela no colo. O pai dela estava muito transtornado, achando que alguém tivesse feito de maldade. Tivemos que buscar o vídeo que mostrava que uma pessoa aleatória havia feito e ela estava no momento errado e na hora errada. O pai dela chegou a falar em suicídio, em matar alguém, não podíamos deixar nada perto dele. Nunca perdemos uma pessoa com essa idade na nossa família, sempre esperamos que os mais velhos partam primeiro.

E o filho dela, como está?

O filho dela está ficando na casa de um primo nosso que é pediatra. Achamos melhor deixar ele lá, pois está com uma pessoa que sabe lidar com criança. Ele foi ao quarto dela ontem, onde deram a notícia da morte da mãe para ele. Ele presenciou o vergalhão atingindo a mãe dele. Disse que quando saiu do carro a mãe estava dormindo. Quando ele recebeu a notícia, disse que já sabia.

E como vai ser daqui para frente?

A gente não consegue saber o que fazer daqui para frente. Tem muita coisa burocrática. Ela era dona de uma empresa, os funcionários estão todos aqui, perdidos. Essa semana que vamos organizar as coisas e ver quais são as medidas. Mas nesse momento é só chorar e orar. Não tem o que fazer.