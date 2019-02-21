Novo Império: comunidade faz a diferença

Novo Império - Reta final para o Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A força da mulher, desafios e belezas do universo feminino. Esses são alguns ingredientes que fazem o desfile que a Novo Império, de Caratoíra, Vitória vai levar para o Sambão do Povo no próximo sábado. No barracão da escola e na casa de pessoas da comunidade que ajudam a escola, os preparativos estão a todo vapor.

Quem está acostumado a associar mulher somente a batons, bolsas e saltos altos ficará surpreso com o tom de crítica que a escola pretender levantar ao abordar feminicídio e feminismo.

A ideia, segundo o presidente da agremiação, Alessandro Souza Santos, é abordar o cotidiano da mulher brasileira, aproveitando o carnaval para levar uma crítica à sociedade, a exemplo do que algumas escolas do Rio de Janeiro fizeram no ano passado.

“A gente fala da mulher objeto, da rainha do lar, mas também dos direitos que as mulheres conquistaram, como o direito ao trabalho, a votar, a liberdade, o empoderamento. Vamos mostrar todo o universo feminino”, afirma o presidente da escola.

Desta forma, tem ala que vai lembrar como a mulher é guerreira. Outra chega na avenida lembrando que as mulheres são vítimas do machismo e do feminicídio.

A Novo Império será a sexta a desfilar no sábado. E, para que tudo esteja pronto antes da agremiação entrar na avenida, a comunidade de Caratoíra que já é engajada com a escola, se envolve ainda mais no barracão e nas preparações finais. Inclusive, tem gente da comunidade que leva fantasias para casa para dar acabamento para que tudo fique pronto a tempo. O envolvimento de moradores com a escola, aliás, é um diferencial na visão do presidente.

“Nossa força de chão é impressionante. É uma escola que canta. O mestre de bateria é criado na escola, temos uma velha guarda atuante, a rainha é da comunidade. Esse conjunto faz a diferença”, explica.

Sem querer revelar muito, o presidente da agremiação garante que o desfile vai promover algumas surpresas. É esperar para conferir.

No barracão da escola, as equipes correm para ajeitar os últimos detalhes Crédito: Fernando Madeira

NOVO IMPÉRIO

Cores: azul, branco e rosa

Comunidade: Caratoíra, Vitória

Fundação: 1956

Alas: 23

Presidente: Alessandro Souza Santos

Carnavalesco: Peterson Alves

Componentes: 1.700

Carros alegóricos: 4

Rainha de bateria: Rayane Rosa

Enredo da Novo Império: De Maria às Marias – Uma revolução...Um grito de liberdade! #presente!