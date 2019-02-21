Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Folia

Novo Império: comunidade faz a diferença

Moradores ajudam na produção de fantasias até dentro de suas casas

Publicado em 

20 fev 2019 às 23:33

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 23:33

Novo Império - Reta final para o Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A força da mulher, desafios e belezas do universo feminino. Esses são alguns ingredientes que fazem o desfile que a Novo Império, de Caratoíra, Vitória vai levar para o Sambão do Povo no próximo sábado. No barracão da escola e na casa de pessoas da comunidade que ajudam a escola, os preparativos estão a todo vapor.
Quem está acostumado a associar mulher somente a batons, bolsas e saltos altos ficará surpreso com o tom de crítica que a escola pretender levantar ao abordar feminicídio e feminismo.
A ideia, segundo o presidente da agremiação, Alessandro Souza Santos, é abordar o cotidiano da mulher brasileira, aproveitando o carnaval para levar uma crítica à sociedade, a exemplo do que algumas escolas do Rio de Janeiro fizeram no ano passado. 
“A gente fala da mulher objeto, da rainha do lar, mas também dos direitos que as mulheres conquistaram, como o direito ao trabalho, a votar, a liberdade, o empoderamento. Vamos mostrar todo o universo feminino”, afirma o presidente da escola.
Desta forma, tem ala que vai lembrar como a mulher é guerreira. Outra chega na avenida lembrando que as mulheres são vítimas do machismo e do feminicídio.
A Novo Império será a sexta a desfilar no sábado. E, para que tudo esteja pronto antes da agremiação entrar na avenida, a comunidade de Caratoíra que já é engajada com a escola, se envolve ainda mais no barracão e nas preparações finais. Inclusive, tem gente da comunidade que leva fantasias para casa para dar acabamento para que tudo fique pronto a tempo. O envolvimento de moradores com a escola, aliás, é um diferencial na visão do presidente.
“Nossa força de chão é impressionante. É uma escola que canta. O mestre de bateria é criado na escola, temos uma velha guarda atuante, a rainha é da comunidade. Esse conjunto faz a diferença”, explica.
Sem querer revelar muito, o presidente da agremiação garante que o desfile vai promover algumas surpresas. É esperar para conferir.
No barracão da escola, as equipes correm para ajeitar os últimos detalhes Crédito: Fernando Madeira
NOVO IMPÉRIO
Cores: azul, branco e rosa
Comunidade: Caratoíra, Vitória
Fundação: 1956
Alas: 23
Presidente: Alessandro Souza Santos
Carnavalesco: Peterson Alves
Componentes: 1.700
Carros alegóricos: 4
Rainha de bateria: Rayane Rosa
Enredo da Novo Império: De Maria às Marias – Uma revolução...Um grito de liberdade! #presente!
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Carnaval
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados