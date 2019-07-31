Nova redação da Gazeta terá tecnologia de ponta inédita no país

Com foco no novo modelo de produção de notícias, a estrutura da Redação A Gazeta/CBN terá, pela primeira vez, uma Sala de Performance diretamente ligada ao comando da Redação. E isso não é mero detalhe: muito em breve, jornalistas vão dividir espaço e funções com especialistas em inteligência artificial, SEO, analistas de dados e profissionais de marketing e publicidade.

“Se há mais de 90 anos o Jornalismo de A Gazeta segue a lógica do jornal impresso, hoje, definitivamente, estamos iniciando uma nova era. Nossa prioridade é manter nossa independência editorial, mas somando-a a um olhar para fora, para o que a audiência está consumindo, para os termos mais buscados pelas pessoas. Nosso jornalismo continua mantendo em primeiro lugar o cidadão e a promoção de um Espírito Santo mais forte, mas agora usamos as ferramentas mais apropriadas para percorrer esse caminho em sintonia com o público”, frisou o diretor de Jornalismo, Abdo Chequer.

Esse núcleo tem como principal função captar a movimentação on-line e indicar, para o comando da Redação, os assuntos que mais estão despertando interesse e discussão. A ponte entre a Redação e a Sala de Performance será feita pelo editor de Performance, Aglisson Lopes.

Ligadas a esse núcleo, duas áreas ganham destaque no funcionamento da nova Redação de A Gazeta: produção e distribuição. A primeira já existe desde 2017, comandada pelos jornalistas Geraldo Nascimento e Abdo Filho, e cuidam do olhar macro sobre tudo o que está sendo produzido pelos repórteres e pelas editorias temáticas: temas do dia, deslocamento de equipes, priorização do factual, entre outras funções editoriais e operacionais.

A distribuição, por sua vez, lidará com a forma como o conteúdo chega para o público, planejando e executando formatos além do texto – em vídeos, podcasts, newsletters e redes sociais. Para orientar a distribuição de conteúdo do site A Gazeta foram escolhidos os editores Rhayan Lemes e Danilo Meirelles.

PADRÃO INTERNACIONAL MADE IN ES

Para chegar ao modelo da nova Redação A Gazeta/CBN, um grupo de jornalistas, engenheiros, profissionais de marketing e gestores da Rede Gazeta visitou Redações do Brasil e do exterior em busca de inspiração para produzir, aqui no Espírito Santo, um modelo inédito e capaz de dialogar com os novos hábitos dos leitores e anunciantes.

“Uma das maiores vantagens da Redação que teremos aqui é que ela já nasce com uma arquitetura e com uma estrutura de processos digitais. O raciocínio parte do que o internauta tem interesse em ler, e passa pela garantia de que a publicidade que exibiremos no novo site de A Gazeta de fato será percebida, o que é um ponto importante para o mercado anunciante”, frisa o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital, André Furlanetto.

Nos últimos 18 meses, Furlanetto compôs, junto com a editora-chefe Elaine Silva, com os editores-executivos de Produção, Abdo Filho e Geraldo Nascimento, e com o editor de Produto Gazeta Online, Aglisson Lopes, o time que visitou outros grupos de comunicação. Nas escalas, foram feitas visitas a Redações genuinamente digitais e também a grupos que têm plataformas digitais e impressas.

Zero Hora (Porto Alegre), O Globo (Rio), Gazeta do Povo (Curitiba), Diário de Notícias (Portugal), Expresso (Portugal), El Diario (Espanha), The New York Times (NY) estão entre algumas das Redações que inspiraram o modelo capixaba.