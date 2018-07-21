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Mobilidade

Nova ciclovia vai ser construída para conectar Serra e Vitória

Nova ciclovia irá de Jardim Camburi a Bairro de Fátima, atravessando a Avenida José Rato

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 00:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 00:31
Avenida JosÉ Rato, na Serra Crédito: TV Gazeta - GZ
Mais uma ciclovia está prevista para ser construída na Grande Vitória. A proposta é conectar os municípios de Vitória e Serra. O trecho, que no total vai ter dois quilômetros de distância, vai ligar Jardim Camburi ao Bairro de Fátima. Porém, ainda não há previsão de início das obras. Além disso, a construção de três quilômetros de malha cicloviária na Avenida Norte Sul também está sendo estudada.
A ciclovia Vitória-Serra vai começar na altura do Colégio Salesiano, em Jardim Camburi, na Capital, e seguirá até o Posto Mirante, na altura da Rodovia Norte Sul, atravessando toda a Avenida José Rato, em Bairro de Fátima, na Serra.
Segundo a secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano da Serra, Mirian Soprani, o canteiro central terá que ser ampliado para manter a preservação das árvores, reduzindo até um metro em cada sentido da avenida.
A ciclovia vai melhorar a segurança para o ciclista. Ela não altera o fluxo da via e agrega a circulação de mais um modal. Vai existir uma pequena redução na medida da via, mas será absorvida porque ela é larga. O estacionamento também será mantido, destacou.
O projeto da ciclovia, no entanto, ainda não está pronto. Portanto, a intervenção não tem data para começar. Pretendemos finalizar o projeto executivo neste ano e a intenção é fazer a obra ainda nesta gestão (até 2020), disse.
Além dessa ciclovia, a Prefeitura da Serra informou, por meio de nota, que no momento a administração municipal está captando recursos para a construção de três quilômetros de extensão de malha cicloviária na Avenida Norte Sul.
Essa malha terá três metros de largura. Ao todo, a Serra tem 56,31 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, além de um plano cicloviário que prevê a implantação de novas vias para ciclistas. São mais de 100 quilômetros previstos, diz a nota.
VILA VELHA
 
Já a Prefeitura de Vila Velha informou que o município está estudando projetos de ampliação da malha cicloviária do Plano de Mobilidade Urbana Municipal. Segundo a administração municipal, a cidade possui atualmente 28 quilômetros de ciclovias e 15 quilômetros de ciclofaixas, totalizando uma extensão de 43 quilômetros.
CARIACICA
Em Cariacica, o projeto de implantação da ciclovia na Avenida Osvaldo Azevedo, em Vila Merlo, está prestes a sair do papel. A prefeitura informou que está em processo de captação de recursos para execução da obra.
Atualmente, o município conta com 12 quilômetros de ciclovias instaladas na cidade. Elas estão nas seguintes vias: Avenida Alice Coutinho, com três quilômetros, em Campo Grande; na Rodovia Leste-Oeste, com seis quilômetros, com início na altura do Terminal de Campo Grande, em Santo André; e na Avenida Vale do Rio Doce, com três quilômetros, no acesso ao bairro Porto de Santana.
Além disso, no momento, o trecho da Rodovia José Sette, em Cariacica, entre os bairros Alto Lage e Tucum, está em obras de ampliação e modernização pelo governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES). Segundo a prefeitura, o projeto incluirá oito quilômetros de ciclovias.

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