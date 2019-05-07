Norovírus é comum em ambientes fechados e cruzeiros, diz virologista

Norovírus Crédito: Divulgação | Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA

vírus encontrado nos exames de algumas das vítimas do Praia da Costa, em Vila Velha, é considerado comum em ambientes fechados e com aglomeração — como cruzeiros, creches e hospitais. O norovírus , no entanto, é bastante infeccioso e resistente, como explicou o virologista Tulio Machado Fumian, pesquisador do Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental da Fiocruz, em entrevista na Rádio CBN Vitória (92,5 FM) nesta terça-feira (7). O tipo dede algumas das vítimas do surto de infecção intestinal em creche particular da, em, é considerado comum em ambientes fechados e com aglomeração — como cruzeiros, creches e hospitais. O, no entanto, é bastante infeccioso e resistente, como explicou o virologista Tulio Machado Fumian, pesquisador do Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental da Fiocruz, em entrevista nanesta terça-feira (7).

Salvador em janeiro daquele mês. De acordo com matéria publicada na época pelo Correio 24 Horas, foram analisadas amostras de apenas dois passageiros e em ambas foram encontradas o norovírus. Nas amostras de água e de alimentos procedentes do navio, também analisadas no Lacen, nada foi encontrado. Foram feitos testes para vírus e bactéria. Em 2009, análises feitas pelo Laboratório Central do Estado da Bahia (Lacen) mostraram a presença de norovírus em amostras de fezes de passageiros de um navio, que provocou mal-estar digestivo em mais de 350 pessoas quando passavam porem janeiro daquele mês. De acordo com matéria publicada na época pelo Correio 24 Horas, foram analisadas amostras de apenas dois passageiros e em ambas foram encontradas o norovírus. Nas amostras de água e de alimentos procedentes do navio, também analisadas no Lacen, nada foi encontrado. Foram feitos testes para vírus e bactéria.

Na creche

Praia Baby foram contaminadas pelo norovírus; nove foram infectadas pela bactéria Escherichia coli, sendo que duas delas pelo tipo mais grave. Ainda não se sabe se essas vítimas foram infectadas pelos dois agentes causadores ao mesmo tempo (vírus e bactéria). Segundo informações divulgadas pelas secretarias municipal e estadual de Saúde, pelo menos 11 das 37 vítimas que apresentaram a diarreia aguda no caso da crecheforam contaminadas pelo norovírus; nove foram infectadas pela bactéria Escherichia coli, sendo que duas delas pelo tipo mais grave. Ainda não se sabe se essas vítimas foram infectadas pelos dois agentes causadores ao mesmo tempo (vírus e bactéria).

Para o diretor geral do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, Rodrigo Rodrigues, a hipótese mais provável é de que a contaminação, tanto pelo vírus quanto pela bactéria, tenha entrado na creche com alguma pessoa contaminada, mas que não apresentava sintomas. Rodrigo afirma que o vírus não é muito comum no Brasil e que pode ser transmitido pelo ar ou por alimentos e água contaminados.

ESTÁVEL NO MEIO AMBIENTE

De acordo com Tulio, o norovírus é bem estável no meio ambiente e um vírus bastante infeccioso, que se dissemina muito rápido. A infecção inicial pode ser pelo consumo de água e alimento manipulados por uma pessoa infectada. Como a transmissão é muito facilitada, esses alimentos servem como fonte primária em infecção. "Principalmente nas crianças acontece a transmissão pessoa-pessoa. O vírus é excretado pelas fezes", disse.

As principais rotas de infecção implicam em objetos que podem ser contaminados. Se alguém vomitar próximo a uma maçaneta e ninguém limpar direito, por exemplo, o vírus permanece ali. Ele tem uma resistência ampla. Quando a pessoa tá infectada, ela excreta bilhões de partículas de norovírus e elas são capazes de iniciar uma infecção sim Virologista Tulio Machado Fumian

Tulio ainda detalhou que uma pessoa pode chegar a transmitir o vírus para milhares de pessoas e que o norovírus, apesar de estável no meio ambiente, não se multiplica. "Estudos apontam que esse vírus é resistente até cinco dias, mas depende do local em que ele se encontra. Quando mais frio é o local, o vírus fica mais estável", detalhou. O virologista destaca que, mesmo após a resolução dos sintomas, a pessoa infectada não deve retomar a rotina normal — de estudos e trabalho, por exemplo.

"As pessoas, em geral, continuam excretando o vírus em até três a cinco dias. Por isso é importante não voltar ao trabalho assim que acabar os sintomas. A pessoa continua excretando o vírus e deve ficar afastada por um período de tempo, principalmente se for alguém que fica na cozinha", falou.

DESIDRATAÇÃO

Uma das maiores preocupações que deve ser notada pela vítima do norovírus é a desidratação, principalmente quando se trata de crianças e idosos. A desidratação é o que pode fazer com que o caso evolua para grave.

"Principalmente crianças e idosos precisam se hidratar e repousar bem. Com as crianças, é importante sim ir ao médico para fazer reidratação oral e intravenosa", explicou o virologista.

COMO SE PREVINIR?

Somente o álcool em gel que carregamos na bolsa ou deixamos na mesa de trabalho não resolve. Tulio frisa que é importante lavar as mãos com frequência para se proteger do norovírus.

As pessoas devem ter, principalmente, cuidados de higiene, lavagem de mão com água e sabão. E, também, cuidados básicos de afastar a pessoa que está com diarreia aguda infectada, principalmente para quem trabalha na cozinha Virologista Tulio Machado Fumian

LIMPAR AMBIENTE COM ÁGUA SANITÁRIA

Quando acontecer um surto explosivo com a presença de vômito ou diarreia, é importante limpar o ambiente com água sanitária — ou alguma solução com cloro ativo. Só álcool, também não resolve.

"O ideal é descontaminar tudo e afastar as pessoas contaminadas, manter a criança longe da creche para evitar que o surto aumente e infecte outras pessoas", disse.

NÃO EXISTE VACINA

Estados Unidos. O futuro é uma vacina mesmo", finalizou. Ao contrário do rotavírus, ainda não existe uma vacina para o norovírus — mas Tulio explica que instituições estudam a possibilidade de imunização. "Este é um vírus muito difícil de controlar, até em países altamente desenvolvidos. Acontece muito nos. O futuro é uma vacina mesmo", finalizou.