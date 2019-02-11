Ônibus escolar tomba com crianças em zona rural de Fundão

Ônibus escolar com crianças tomba em zona rural de Fundão Crédito: Internauta/Gazeta Online

Fundão, na manhã desta segunda-feira (11). De acordo com pais e responsáveis, nenhum dos passageiros se feriu gravemente, mas duas crianças sofreram escoriações. A falta de manutenção dos ônibus da rede municipal e a situação ruim das estradas teriam colaborado para o acidente, segundo os moradores. Um ônibus escolar com cerca de 20 crianças tombou na região de Chapoa, zona rural do município de, na manhã desta segunda-feira (11). De acordo com pais e responsáveis, nenhum dos passageiros se feriu gravemente, mas duas crianças sofreram escoriações. A falta de manutenção dos ônibus da rede municipal e a situação ruim das estradas teriam colaborado para o acidente, segundo os moradores.

A agricultora Lícia de Ângelo é mãe de uma das crianças. A filha dela tem 12 anos e não se feriu, mas a situação deixou a agricultora muito assustada. De acordo com ela, um funcionário da prefeitura esteve no local e disse que uma investigação seria aberta. Agora, Lícia afirma que os pais irão procurar o Ministério Público.

"O ônibus passou atrasado, como sempre, e minha filha estava nele, também tinham outras crianças menores e também crianças especiais. As estradas estão horríveis e os ônibus sempre tem algum problema, tem ônibus que anda até sem freio as vezes. Minha filha não se machucou, mas até eu ver ela fiquei desesperada. Não aconteceu nada de grave, mas poderia ter acontecido. Agora os pais vão procurar o Ministério Público", reclamou.

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Outra mãe, a analista fiscal Cinéia Demonel, contou que os três filhos estudam no período da tarde e que vão até a escola com o mesmo ônibus, mas que nesta segunda-feira (11), por conta do acidente, devem ficar em casa. A sobrinha dela estava no carro que tombou. A analista conta que, desde que as aulas nas escolas municipais voltaram, na semana passada, houve troca de motoristas, que estariam se negando a dirigir os ônibus.

"Desde a semana passada eu tinha conversado com a monitora, que acompanha as crianças no ônibus, e ela comentou que estava com muito medo. O ônibus tinha ido para a manutenção e, antes mesmo de chegar, já tinha quebrado. Um dos motoristas disse que não iria dirigir e trocaram de motorista duas ou três vezes. Eles veem que o ônibus não está bom e não querem dirigir, tinha ônibus circulando até sem freio, falta fiscalização", desabafa .

PREFEITURA DE FUNDÃO

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação de Fundão (Semed) informou em nota que o acidente ocorreu em uma estrada vicinal quando o veículo transportava alunos da comunidade Chapoa para Fundão. A secretaria afirma ainda que duas crianças tiveram escoriações leves e não houve vitimas graves. Os veículos, segundo a Semed, passaram recentemente por uma vistoria veicular para o primeiro semestre de 2019 e se encontram aptos para circulação.