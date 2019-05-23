Uma forte neblina em um trecho da BR 101 , na altura da reserva de Sooretama , no Norte do Estado, está prejudicando a visibilidade da via e causando acidentes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi registrado um acidente no km 121 da BR 101, com um tombamento de um caminhão. A neblina atinge o trecho compreendido entre o km 117 e km 122 da BR 101, o que deixa o trânsito lento na região.

Segundo a Eco 101, concessionária que administra a via, foram registrados três acidentes no trevo de Sooretama por conta da forte neblina. Ninguém ficou gravemente ferido e não houve interdição de pista. Atuaram no atendimento duas ambulâncias, duas viaturas de inspeção, guincho leve e guincho pesado, além da PRF.

No quilômetro 118, houve uma colisão entre veículo de passeio e bicicleta. A ciclista foi atendida e encaminhada ao Pronto-Atendimento de Sooretama.

Your browser does not support the audio element. Neblina deixa visibilidade quase zero e provoca acidentes na BR 101

No quilômetro 120, foi registrada uma colisão entre moto e caminhão. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.

Já no quilômetro 122, um caminhão tombou e o passageiro também foi encaminhado ao Pronto-Atendimento de Sooretama.

A concessionária pede para que motoristas redobrem a atenção nos trechos com presença de neblina. Além disso, a Eco 101 informou que o tráfego já está normalizado na região.