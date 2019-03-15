Navio que tinha escala em Vitória pega fogo e afunda na costa francesa

Um grande navio italiano que estava previsto para atracar no Porto de Vitória na próxima quinta-feira (21) pegou fogo próximo à Costa Francesa e afundou, na madrugada de segunda-feira (11). Cerca de 26 tripulantes e um passageiro que estavam a bordo da embarcação foram resgatados sem ferimentos. O Grande América também tinha escalas em Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.
No momento do naufrágio, dois dias após o incêndio, o navio transportava hidrocarbonetos e, de acordo com informações da imprensa internacional, o material teria causado uma grande poluição ao largo das costas francesas, de modo que as regiões de Gironde e Charente-Maritime poderão ser afetadas pela mancha de poluição.
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Imagens cedidas pela Marinha da França
A reportagem do Gazeta Online acionou a agência e a empresa que opera o navio, mas ambas informaram que não poderiam se posicionar sobre o assunto.
Navio com escala em Vitória que afundou transportava supercarros
De acordo com o jornal francês Le Monde, os presidentes das Câmaras já colocaram os serviços em “pré-alerta”, uma fase que “inclui a preparação e posicionamento prévio dos meios antipoluição necessários e a organização das operações de reconhecimento”.