Navio que tinha escala em Vitória pega fogo e afunda na costa francesa

Um grande navio italiano que estava previsto para atracar nona próxima quinta-feira (21) pegou fogo próximo à Costa Francesa e afundou, na madrugada de segunda-feira (11). Cerca de 26 tripulantes e um passageiro que estavam a bordo da embarcação foram resgatados sem ferimentos. O Grande América também tinha escalas em Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.