"Não dá para fazer jornalismo só com a voz masculina"

Desde quando comecei no jornalismo esportivo até agora, as dificuldades ainda são as mesmas. É um desafio fazer com que as mulheres sejam vistas como profissionais da imprensa, tanto pela audiência quanto pelos interlocutores e veículos de comunicação. Na casa em que trabalho e onde trabalhei, esse não era um problema. O que chamo de problema? Quando as mulheres ainda são contratadas como adereços, adornos televisivos. Quando você procura colocar uma mulher no programa esportivo apenas para entreter a audiência que, supostamente, está atrás de ver mulheres bonitas na televisão apenas para se entreterem, e não pelo o que elas têm a dizer como profissional de imprensa. Lamentavelmente, é a realidade que vemos em muitos veículos de imprensa. As dificuldades principais são essas: sermos tratadas como pessoas capazes para estar ali.