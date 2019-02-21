Na Boa Vista, desfile renasce das cinzas

Integrante finaliza alegoria com cores da escola Crédito: Fernando Madeira

Para uma mente criativa, tudo vira samba, até uma corporação policial. Duvida? Então, espere para ver o que Boa Vista preparou. A escola de Itaquari, Cariacica, vai homenagear a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cantando os 90 anos de história da corporação. A escola teve que recomeçar o trabalho depois de um incêndio no ano passado, mas garante que a comunidade correu atrás do prejuízo e está finalizando um lindo trabalho.

Na semana que antecede os desfiles, A GAZETA está visitando os barracões de todas as agremiações do Grupo Especial para conferir os ajustes finais. Na Boa Vista, o enredo foi batizado de “Entre rodovias e fronteiras... Honras e glórias. PRF 90 anos dos Anjos do Asfalto”. A agremiação vai desfilar também temas como filmes e produções sobre educação no trânsito e a fé de romeiros e peregrinos que cruzam rodovias.

Robson Goulart, o carnavalesco da escola, confessa que, à primeira vista, achou o tema um desafio. Mas, depois de muita pesquisa, as ideias surgiram, ganharam forma e, agora, recebem os últimos ajustes antes de o sinal verde do Sambão do Povo indicar o começo do desfile, no sábado.

“Foram dois meses de pesquisa até conseguirmos colocar no papel. Para dar conta de montar o desfile tivemos que correr contra o tempo. Eu costumo dizer que o carnaval da Boa Vista nasceu das cinzas”, afirma o carnavalesco.

E o termo “cinzas” não é figura de linguagem. Em 27 de agosto, em uma segunda-feira de 2018, o barracão da escola pegou fogo destruindo três carros alegóricos e um boneco. Apesar de ser considerado “problema superado”, o carnavalesco afirma que a situação atrasou o início da produção das alas da escola.

“Geralmente começamos a preparação três meses antes. Em 2019, começamos há pouco mais de um mês. Tivemos ajuda da comunidade e o presidente também fez muitos esforço para conseguirmos deixar tudo como está”, afirma o carnavalesco que aproveitou para tranquilizar os torcedores da tricolor de Cariacica. “Tudo foi muito planejado, estamos dentro do prazo e temos condições de brigar pelo título de campeã”, avisa.

BOA VISTA

Cores: azul, vermelho e branco

Comunidade: Itaquari, Cariacica

Fundação: 1975

Presidente: Emerson Xumbrega

Carnavalesco: Robson Goulart

Componentes: 1.600

Alas: 18

Tripé: 1

Carros alegóricos: 4

Rainha de Bateria: Fabíola Monteiro