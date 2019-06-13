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Parcelamentos e descontos

Mutirão para renegociar dívidas reúne 20 empresas em Guarapari

O evento será realizado entre os dias 2 e 6 de julho, das 9h às 16h; número de empresas pode aumentar

Publicado em 13 de Junho de 2019 às 18:29

Publicado em 

13 jun 2019 às 18:29
Guarapari realiza mutirão de negociação de dividas Crédito: Reprodução
Entre os dias 2 e 6 de julho, das 9h às 16h, será realizado um mutirão de negociação de dívidas no município de Guarapari. Organizado pelo Procon Municipal, em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Guarapari, o evento contará com pelo menos 20 empresas e bancos.
> Caminhão da Caixa vai renegociar dívidas de 67 mil clientes no ES
O objetivo do mutirão, que terá lugar em faculdade particular de Guarapari, é possibilitar aos consumidores com dívidas atrasadas em mais de 60 dias uma oportunidade de quitá-las com opções de parcelamento e descontos. 
EMPRESAS CONFIRMADAS:
- Caixa Econômica Federal
- Banco Banestes
- Banco Itaú
- Dacasa Financeira
- Crefisa
- Cartão Avista
- Cartão Pag
- Cesan
- Vivo
- Claro Móvel
- Claro TV
- Super NET
- NET
- SKY
- Lutex
- Lojas Santos
- My Dreams
- Magazin Grande Rio
- Faculdade Pitágoras
- CDL
> Caixa fará mutirão para renegociar dívidas de 3 milhões de clientes
SERVIÇO
Mutirão de negociação de dívidas
Data: 02 a 05 de julho de 2019
Horário: Das 9h às 16h
Local: Faculdade Pitágoras, localizada à Rodovia Jones dos Santos Neves, no bairro Lagoa Funda.

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