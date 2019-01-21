Musa da Piedade sonha em fazer Administração

A Garotinha do Samba, Paula, 10 anos, e a representante da Piedade, Karolyne, 19 anos, Crédito: TV Gazeta

A candidata da Garota do Samba da Piedade, Karolyne Bruno Miranda de Moraes, 19, tem muito samba no pé e o sonho de cursar Administração. O objetivo é se formar, mas mantendo o amor ao carnaval e à escola.

Ela trabalha com panfletagem e modelo de maquiagem enquanto aguarda para ver se com sua nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai conseguir entrar no curso. “Quero passar, trabalhar de carteira assinada e continuar me apresentando na Piedade”, planeja para o futuro.

A escolha do curso de Administração veio após uma experiência como jovem aprendiz, em uma loja. “Gostei e pretendo continuar na área”, diz.

Natural de Campo Grande, Cariacica, Karolyne entrou no samba após começar a assistir ensaios da Piedade, escola de Vitória, com os pais, aos 14 anos. Uma amiga, que é da agremiação, também influenciou a entrada da sambista, que é só amores à ala das passistas, na qual desfila atualmente. “Um dia, quero me tornar destaque da ala. Não me vejo fora de lá. Gosto de estar perto de cada um deles”, diz, empolgada.

O convite para participar do concurso, segundo ela, veio como uma superação. “Mostra o quanto evoluí para chegar até ali. Fui chamada pela diretora, no dia do meu aniversário. Fiquei muito feliz”. Em 2019, será a segunda vez que Karolyne desfila na avenida.

GAROTINHA

Já a Garotinha do Samba da escola, Paula Jantorno de Oliveira, 10, começou ainda mais nova no samba, aos 4 anos. Sempre gostou de fantasias com brilho. “Ela assistia a um programa de passistas e aí começou a paixão pelo samba”, conta a mãe, Zulnara Jantorno, 47.

Após ser vista sambando na recepção do prédio onde mora, em Vitória, por dois integrantes da Piedade, Paula foi chamada para fazer parte da escola. Em 2017, foi princesinha da bateria e, em 2018, desfilou como destaque.

A pequena sambista é só felicidade após ser escolhida como Garotinha do Samba da agremiação. “É um orgulho muito grande representar uma escola que sempre me deu amor, carinho e incentivo”, se declara. Neste ano, Paula será destaque novamente na avenida do samba.

GAROTINHA DO SAMBA

PAULA

10 anos

Nasceu e mora em Vitória

Início no samba

Aos quatro anos brincava de boneca e com fantasias brilhosas. Além de assistir à concursos de passistas

Família no Samba

Os pais são os principais apoiadores da menina. “Participamos na realização do sonho dela”, diz a mãe.

Futuro na escola