Mureta da Beira-Mar tem rachaduras e vigas expostas

No vai e vem acelerado de pedestres e ciclistas que passam pela calçada da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, mais conhecida como Avenida Beira-Mar, em Vitória, é até um pouco difícil perceber que trechos da mureta que protege para o acesso ao mar estão seriamente danificados. A parte mais crítica é entre a Curva do Saldanha e a praça Princesa Isabel. Os maiores problemas são rachaduras e vigas expostas, principalmente do lado virado para a baía.

Entre junho e agosto do ano passado, a prefeitura chegou a fazer a recuperação de alguns pontos, mas pouco mais de seis meses depois o mesmo problema voltou, agora em pontos diferentes.

Braz Evangelista pesca na região e, à TV Gazeta, disse estar preocupado com a situação da mureta. Ele, inclusive, leva as netas para pescar com ele e relatou que já viu pedaços de concreto se desprendendo das vigas e caindo no mar.

“Tem muito tempo que a gente vem denunciando isso. Inclusive, quando minhas netas vêm pescar comigo, fico com receio de colocá-las sentadas na mureta. Procuro a parte que está em situação melhor para deixar elas sentadas. Já vi pedaços de concreto caindo das vigas e isso me preocupa”, alerta.

HISTÓRICO

Em 2008, a Prefeitura de Vitória concluiu a obra do calçadão e da calçada da Avenida Beira-Mar. Na época, o órgão ainda recuperou o muro de contenção que fica abaixo da calçada, que estava danificado pela erosão provocada pela maré. Mas, de lá para cá, a mureta sofreu diversos danos e alguns pedaços chegaram a cair.

Em 2018, o técnico da TV Gazeta Natanael Ferreira quase caiu ao se apoiar em uma parte da mureta. Na época, a prefeitura realizou reformas no local. Porém, até mesmo o trecho que foi reformado recentemente já apresenta problemas.

Antes disso, em 2009, um jornalista participava da cobertura de um acidente que aconteceu na avenida quando se apoiou na mureta, que quebrou, fazendo com que o profissional caísse na água. (Com informações da TV Gazeta)

Estrutura tem vigas expostas e pedaços quebrados, apresentando riscos Crédito: TV Gazeta

OUTRO LADO

Reforma daqui a três meses

O secretário da Central de Serviços, Weverton Moraes, explica que o problema nas muretas da Avenida Beira-Mar são causados pelas condições típicas de praia. “Nós percebemos que as muretas da Beira-Mar são bem antigas e estão expostas a um ambiente de intempérie, ou seja, muito agressivo por se tratar de maresia, água salgada. Quando essa correnteza bate no concreto, vai danificando a construção”, afirma. Ele disse, ainda, que a prefeitura está mapeando quais locais estão danificados e quais são os problemas. Com essas informações será elaborado um relatório que servirá de base para as melhorias que devem ser feitas. “O relatório deve ficar pronto na semana que vem e, depois, dentro de três meses mais ou menos, devemos começar as reformas”, promete. Ele disse, ainda, que ao decorrer do ano uma reforma maior deverá ser feita nas muretas.

CALÇADA NO SALDANHA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA

Perto do calçadão da Avenida Beira-Mar, outra estrutura está totalmente danificada: a calçada do Clube Saldanha da Gama, em Vitória. O prédio fica na Avenida Vitória e quem precisa passar pela calçada do prédio histórico encontra sérios problemas.

Não há construção de passeio público. O que resta no local são terra, buraco e muitas pedras do que um dia formaram uma calçada. Há, ainda, raízes de uma árvores que dificultam ainda mais a passagem dos pedestres.

Um leitor de A GAZETA registrou a situação e ressaltou que, se a passagem já é difícil para uma pessoa sem comprometimento na locomoção, para quem tem esse tipo de dificuldade pode ser ainda pior.

“A situação da calçada em frente ao Saldanha é péssima. Um cadeirante não consegue passar por lá”, alerta o leitor ,identificado como Serginho.

Sobre essa situação, o secretário da Central de Serviços de Vitória, Weverton Moraes, afirmou que o problema já tinha sido identificado pela prefeitura e a promessa é que a situação seja resolvida na próxima segunda-feira, 11.