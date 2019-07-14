Mulher dá a luz em ambulância pela segunda vez em Sooretama

Uma grávida de 23 anos deu à luz numa ambulância na madrugada deste sábado (23), emno Norte do Estado. A história, no entanto, é mais inusitada. Essa foi o segundo parto de Cristiane de Jesus dentro de um veículo a caminho do hospital. A primogênita, Jaqueline, de um ano e quatro meses de idade, também nasceu em uma ambulância. Agora foi a vez do pequeno Jadson, que também não conseguiu esperar para vir ao mundo.