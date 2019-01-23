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Climatempo

Mudança na circulação dos ventos pode trazer chuva ao ES

Condições de chuva devem aumentar com a mudança na circulação dos ventos; o Climatempo informou que pode chover no Espírito Santo

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 20:36

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

23 jan 2019 às 20:36
Chuva [foto ilustrativa] Crédito: Reprodução | Pixabay
As temperatuas elevadas permanecem em terras capixabas e o calor é geral em todo o Espírito Santo, inclusive na Capital. De acordo com o Instituto Climatempo, isso pode mudar. Na sexta-feira (25), ocorre uma mudança na circulação dos ventos que deve colaborar para a expansão das áreas de instabilidade em toda a Região Sudeste do Brasil.
> Afinal, por que está fazendo tanto calor no verão em Vitória?
Por conta disto, as condições de chuva devem aumentar em todo o Espírito Santo e também em Minas Gerais; a expectativa é de que ocorram pancadas de chuva entre a tarde e a noite.
Já o Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê pancadas isoladas de chuva a partir da tarde na Região Sul e Serrana. Na Grande Vitória, pode haver variação de nuvens ao longo do dia. A temperatura mínima de deverá ser de 24 °C e a máxima de 34 °C.
DÉFICIT DE CHUVA
A Capital do Espírito Santo, assim como todo o Estado, está sofrendo com a escassez de chuva. De acordo com dados do Instituto de Meteorologia (Inmet), divulgados pelo Climatempo, Vitória é a segunda capital do Brasil que registrou menos chuva em 2019 até esta segunda-feira (21).
No topo de lista está Aracaju, no Sergipe, que registrou 3,6 milímetros de chuva até ontem; em 2º lugar, Vitória, com 8,2 milímetros; em 3º, Boa Vista, em Roraima, com 8,4 milímetros de chuva; em 4º, Natal, no Rio Grande do Norte, com 12,7 milímetros e, por último, Salvador, na Bahia, com apenas 15,9 milímetros de chuva.
O Inmet apontou que, com relação às capitais, o déficit de chuva está em 94% da média de janeiro em Vitória, 78% em Belo Horizonte e 53% em São Paulo, até o último dia 17.
Mudança na circulação dos ventos pode trazer chuva ao ES

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