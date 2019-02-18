Motoristas relatam problema nos parquímetros do Centro de Vitória

A reportagem esteve no local e constatou falha em pelo menos 10 parquímetros localizados na Praça Costa Pereira e proximidades. Em consulta ao canal de atendimento da empresa responsável, foi relatado que ocorreu um problema técnico, que os motoristas deveriam realizar o pagamento pelo aplicativo ou entrar em contato pelo 0800 0059 058. A partir disto, a empresa informou que encaminharia um agente até o local para auxiliar o motorista a emitir um tíquete manualmente.