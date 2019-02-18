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Problema técnico

Motoristas relatam problema nos parquímetros do Centro de Vitória

A Prefeitura de Vitória informou que, assim como a empresa responsável, já foi avisada sobre o problema
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 fev 2019 às 19:07

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 19:07

Parquímetros do Centro de Vitória não estão funcionando Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória
Ouvintes da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) relataram problemas para realizar o pagamento nos parquímetros localizados nas ruas do Centro de Vitória já no fim da manhã desta segunda-feira (18).
A reportagem esteve no local e constatou falha em pelo menos 10 parquímetros localizados na Praça Costa Pereira e proximidades. Em consulta ao canal de atendimento da empresa responsável, foi relatado que ocorreu um problema técnico, que os motoristas deveriam realizar o pagamento pelo aplicativo ou entrar em contato pelo 0800 0059 058. A partir disto, a empresa informou que encaminharia um agente até o local para auxiliar o motorista a emitir um tíquete manualmente.
Motoristas relatam problema nos parquímetros do Centro de Vitória
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A Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), reforçou que os problemas técnicos nos parquímetros foram provocados pelo fim do horário de verão.
"Funcionários da empresa que administra o estacionamento rotativo estiveram nas ruas para fazer as atualizações, porém, houve travamento das máquinas que permaneciam com a data de domingo (17). A previsão é que os parquímetros voltem a funcionar ainda nesta segunda (18)", disse em nota.
A orientação da Setran é para que nenhum veículo sem tíquete seja notificado hoje.
VEJA FOTO
Parquímetros do Centro de Vitória não estão funcionando Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

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