Motorista morre em acidente na Reta do Aeroporto em Vitória

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem chegou a ser socorrido por equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo a caminho do hospital.
O nome da vítima e a dinâmica do acidente não foram divulgados.
Publicado em 27 de Março de 2019 às 18:46
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