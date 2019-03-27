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Capotamento

Motorista morre em acidente na Reta do Aeroporto em Vitória

Homem chegou a ser socorrido por equipe do Samu, mas acabou morrendo enquanto era levado para um hospital

Publicado em 27 de Março de 2019 às 18:46

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

27 mar 2019 às 18:46
Carro capota e cai às margens da BR 101, próximo ao Aeroporto de Vitória Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um motorista morreu após perder o controle da direção do carro - Citroen C3 , capotar e cair às margens do quilômetro 1 da BR 101, na Reta do Aeroporto de Vitória. O capotamento aconteceu por volta das 11h30 desta quarta-feira (27), no sentido Serra.
Motorista morre após carro capotar e cair às margens da BR 101, próximo ao Aeroporto de Vitória Crédito: Internauta | Gazeta Online
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem chegou a ser socorrido por equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo a caminho do hospital.
O nome da vítima e a dinâmica do acidente não foram divulgados.
> Acidente em Iconha: motorista morre preso às ferragens

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